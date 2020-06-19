男拿菜刀割睡夢中女友頸3刀　原因竟是…她沒喝酒卻臉紅！懷疑患新冠肺炎

▲魏男趁女友熟睡時，持菜刀朝女友頸部割劃3刀。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者白珈陽／台中報導

台中市73歲魏姓男子於2月間，懷疑同居的劉姓女友罹患新冠肺炎，要她在家休息一陣子，但劉女仍不聽勸執意出門，魏男感到相當氣憤，趁她睡覺時持菜刀朝她頸部割劃了3刀，還威脅「要妳死，我再自殺」。法官審酌，魏雖否認犯意，但考量雙方達成和解，魏已賠償劉女6萬元，台中地院19日依殺人未遂罪將他判刑5年。可上訴。

判決書指出，魏男與劉女為同居男女朋友，居住在台中市北屯區，2月18日下午，魏男趁劉女在房間內睡覺時，持菜刀朝她頸部劃1刀，劉女馬上驚醒，魏此時出言威脅「我要讓妳死，再自殺」，隨即再朝她頸部割劃2刀；魏女回神後奮力反抗，與魏男發生拉扯，途中魏男手中刀子掉落，劉女趁機將菜刀藏匿，並向警方報案，員警抵達後將魏逮捕。

魏男向警方表示，2月17日，他看見魏女臉色紅潤，懷疑她患有新冠肺炎，便叫她在家休息3天，沒想到她卻跑出門；翌日劉女回家後，魏男越想越生氣，「我就臨時起意想殺她」。

檢察官偵訊時魏男供稱，劉女找到了餐廳的工作，回到家滿臉通紅地朝他哈氣，他發現沒有酒味，懷疑是患有新冠肺炎才臉色紅潤，於是要劉女去醫院檢查3天，但劉卻只有去1天，他擔心劉女會傳染給其他人，包括家人跟餐廳員工，由於劉女屢勸不聽，所以讓他非常生氣。

合議庭審酌，魏男雖否認有殺人犯意，但雙方已於審理時達成和解，且魏男已給劉女賠償金6萬元，劉女也同意原諒魏男，給予自新的機會，法官予以判刑。

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