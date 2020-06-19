中橫便道德基路段提早2天搶通完成！　每日3班次通車

▲12日上午9時許，和平區台8線臨37便道22.5K處出現大崩山。（圖／資料照／蔡維呢提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市和平區中橫便道（台8臨37線）22.5k德基路段，日前發生大規模崩山，地基受損嚴重，全線因此中斷。經公路總局二工處積極連日搶修，於19日上午搶通，較原訂的21日完成提前2天，中午12時起恢復每日3班次（上午7時、中午12時、下午4時30分）通車。

12日上午9時許，和平區台8線臨37便道22.5K處，疑因連日下雨加上地震造成土石鬆動，出現大崩山，稍早前往處理他處落石的工程人員差點被本次崩山落石擊中，直喊撤退，險象環生。

交通部公路總局第二區養護工程處表示，災後谷關工務段立即出動空拍機進行空拍，掌握災點坡面情形，崩塌範圍高度超過80公尺、長度約40公尺；另谷關段主管也在第一時間前往災點深入勘查，數十噸的大型巨石橫阻要道，且坡面浮石鬆動岩體仍相當多，積極調渡機械，在十分險峻的環境下，仍在當天即進行兩端同步清坍。

▲▼二工處積極連日搶修，於19日上午搶通 。（圖／公路總局第二區養護工程處提供）

由於端午連續假期將近，二工處力拼在端午節前提早搶通，於是把握這幾天好天氣，早出晚歸全力趕工，提前於19日上午搶通，比原訂的21日還早2天，讓民眾能在連假返鄉順利通行。

二工處表示，此次搶通，受惠天候穩定、午后無雨，且積極動員、強化管控督導，終於提前恢復通車。開通初期，通行該路段，請務必小心駕駛，注意車前狀況並與前車保持適當距離，以提升通行安全。中橫便道阻斷期間造成用路人不便，敬請見諒。

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