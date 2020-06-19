北京疫情累計確診183例　李蘭娟曝在「這溫度」可活20年

▲ 目前疫情多與北京新發地海鮮市場有關。（圖／記者任以芳攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

北京市6月爆發出第2波新冠肺炎疫情，官方通報累計本土確診病例已達183起，病毒來源全都指向新發地批發市場。中國工程院院士李蘭娟19日指出，新冠肺炎病毒非常不怕冷，在攝氏零下4度可以存活數個月，在攝氏零下20度的環境內更可存活20年。

李蘭娟除了是中國工程院院士，同時也是國家衛健委高級別專家組成員，在19日於杭州舉辦「李蘭娟院士抗疫事蹟分享會」時，針對如何在進出口物資檢疫環節加強新冠肺炎的排查給出建議。

根據《中國新聞網》報導，她表示，新冠肺炎病毒可以在低溫的環境內長時間存活，所以海關應該要針對冷凍食品加強排查，包括牛肉、羊肉、鮭魚等進出口物資，同時對新冠肺炎檢測呈現陽性的物資，進行追蹤溯源。

▲中國工程院院士李蘭娟。（圖／CFP）

李蘭娟強調，新冠肺炎病毒非常不怕冷的特性，也就可以解釋為何幾次病毒都在冷凍食品比較多的海鮮市場被發現，病毒是完全可以被跨國運轉的，接下來海關的任務就加重了，要做好進出國門人物的排查、隔離，不可以忽視冷鏈運輸環節的疫情防控。

最後李蘭娟認為，中國要發揮大數據在疫情防控中的優勢，對經過新發地市場的人員進行全面性的的核酸檢測排查，「繼續把這方面的優勢發揮，不怕多，就怕漏。」

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