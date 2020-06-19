北京8天飆到183例！28人為餐飲員工...包含廚師、服務生、配菜員等

▲北京疫情嚴峻。（圖／記者任以芳攝，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

北京近來爆發第2波新冠疫情，自11日以來累計確診已達183起。值得注意的是，確診患者中至少有28人在餐飲業工作，包含廚師、配菜員、服務生、採購員、供貨員及冷葷師傅等。

北京市疾控中心副主任龐星火表示，18日新增25起病例中，其中8例皆為「新發地市場」附近的面面俱到餐館員工，病例2為餐館採購員，定期從新發地市場進貨，而餐廳食客大部分為新發地市場的營業人員。綜合流行病學調查情況，考慮為一起與新發地市場相關聯的聚集性疫情。

另外，確診患者中還有2人為「北京老楊特色燒烤店」的員工，分別為冷葷師傅及服務生，此店店長經常去新發地市場採購。

6月17日，一家餐館員工共7人被確診，其中1人為採購員兼廚師，其餘6人均未到過新發地市場，但與採自新發地市場的物品有密切接觸，且這7人每日9時至22時在餐廳工作，剩餘時間則住在一起，接觸特別頻繁。

6月15日的確診病例中，也有7人從事餐飲業，包含餐館配菜員、服務生、採購員、供貨員及廚師等；6月14日，一名女性患者工作單位為北京市紅花大海碗餐飲公司，她的男同事4日曾前往新發地市場購物；6月13日也有一名女子工作於李記川菜。

北京市委書記蔡奇此前曾說，北京要統籌利用現有醫療資源，擴大核酸檢測範圍，首先對餐飲、食堂、物流、外賣等從業人員和中高風險街鄉人員展開全面核酸檢測；採樣點要落實好測溫、佩戴口罩、「一米線」等措施，防止扎堆聚集，避免交叉感染。

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