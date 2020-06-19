台中男「沒睡飽」逆闖紅燈　撞貨車「引擎蓋掀起」繼續開百米

▲曾男駕駛紅色轎車闖紅燈逆向駕駛出車禍，辯稱沒睡飽才釀成意外。（圖／讀者提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市大里區18日下午發生一起車禍意外，曾姓男子駕駛紅色轎車行經大明路、益民路二段路口時，不但闖紅燈還逆向行駛，隨即「碰」地一聲撞上綠燈通行的貨車，而車禍發生後曾男又往前行駛約100公尺才靠路邊停，讓目擊民眾一度懷疑是想肇逃，幸警方到場處理時曾男仍留在原地，曾男則向警方表示，是前晚「沒睡飽」精神不濟才導致車禍。

有民眾剛好路過該地，事後將行車紀錄器PO上臉書社團《大里人聊天室》。畫面中，紅色轎車闖紅燈逆向從馬路竄出，直接撞上綠燈通行的貨車，猛烈撞擊力道讓紅色轎車當場打橫，引擎蓋、前保桿也應聲變形掉落，但曾男不知何故，車禍後又繼續往前行駛約100公尺才靠停，有民眾質疑，莫非是想肇逃？

▲曾男闖紅燈逆向駕駛，撞上綠燈通行的貨車。

警方調查，曾男（26歲）於18日下午2時許，沿益民路二段闖紅燈逆向往北，撞上沿大明路由西往東方向直行的大貨車駕駛高男（43歲），導致曾男頭部撞擊受傷，霧峰交通分隊及國光派出所員警到場後，將他送往大里仁愛就醫，無大礙。經酒測雙方均無酒精反應。

警方表示，曾男辯稱要去大里找朋友，但因前晚沒有睡飽，才會發生車禍。警方指出，因曾男仍留在車禍現場，因此沒有肇逃嫌疑，但曾男涉嫌違反號誌管制闖紅燈、逆向行駛，將會依法開罰。

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