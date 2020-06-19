大甲媽祖明回鑾安座　道路管制、替代路線、火車班表看這邊

▲大甲媽明回鑾，警方將實施交通管制，以上為明日交管、替代路線示意圖。（圖／台中市警局交通大隊提供）

記者白珈陽／台中報導

為期9天8夜的大甲媽祖遶境進香活動，即將進入尾聲，於20日回鑾大甲，預計20日下午3時由台1線大甲溪橋進入大甲，沿中山路、順天路、光明路、鎮政路、新政路、文武路、三民路、德興路、信義路、忠孝街、蔣公路、仁愛街、光明路等路段遶境，再於晚間10時許進入鎮瀾宮安座。

為維護道路交通秩序，台中市警局將於20日上午10時起將在鎮瀾宮周邊實施交通疏導、管制措施，管制情形如下：

一、管制時間：自20日上午10時至6月21日凌晨12時。

二、管制措施及區域：

(一)行人徒步區：大甲區三民路以東、中山路1段以西、文武路以南、光明路以北，禁止汽、機車進入。

(二)禁止汽車進入區域：大甲區經國路以東、中山路1段以西、育英路（順天路至雁門路）與大甲街（雁門路至仁愛街）與新政路（仁愛街至經國路）以南、經國路與中山路1段南端交叉路口以北。

(三)調撥車道路段：清水區大甲溪橋南端至大甲區經國路與文曲路口，南下內側車道，本項管制措施於20日上午8時至晚間8時實施。

三、替代道路路線：

(一)中、長途過境車輛：

1、北上車輛請由清水區臺17線轉西濱公路，或由國道4號接國道3號北上。

2、南下車輛請由大甲區北堤西路或臨江路轉西濱公路南下。

(二)短程過境車輛：

1、北上車輛請由中山路1段-左轉東安路接興安路銜接新政路繞行。

2、南下車輛請由經國路-右轉大安港路接西濱公路南下繞行。

(三)大甲市區往東車輛：

請由大甲區水源路-右轉水美街接國道3號大甲交流道行駛。

本活動往年均湧入大量人潮與車潮，為降低交通衝擊，規劃有3處臨時停車場：

一、「大甲體育場」臨時停車場，約350個停車位。

二、「美人山營區」臨時停車場，約500個停車位。

三、「大甲火車站後方空地」停車場，約50個停車位。

配合大甲媽祖遶境進香活動需要，台鐵在20日加開2班次莒光號及2班次區間快車，方便參加遶境活動民眾搭乘，建議多加利用：

一、海線七堵至彰化5511次。

二、海線彰化至七堵5522次。

三、海線大甲至新竹2080次。

四、海線、成追線大甲至豐原2083次。

▲大甲媽明回鑾，警方將實施交通管制。

台中市警局長楊源明表示，回鑾當天適逢星期六，預期將有較起駕更多人潮湧入大甲，為維護活動期間交通秩序及順暢，參與活動民眾則請儘量搭乘台鐵、公車等大眾運輸工具，如自行開車前往請配合現場員警指揮，並將車輛停放於停車場，勿任意停放路旁影響交通，車內應避免放置貴重物品，以防止車窗遭破壞被竊取財物；如為過境車輛請預留時間依指示行駛替代道路，共同維持交通秩序及行車順暢。

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