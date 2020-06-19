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中國打社群資訊戰　美議員評比3大平台：推特反制機制墊底

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文／中央社記者徐薇婷華盛頓18日專電

中國近年透過社群網站大打資訊文宣戰。美國眾議院外委會共和黨首席議員麥考爾18日表示，經評比發現，推特、臉書及YouTube等3大社群平台中，推特反制中國資訊戰機制最不齊全。

美國眾院外委會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）。（圖／達志影像／美聯社）

▲麥考爾是美國最富有的國會議員之一。（圖／達志影像／美聯社）

眾院外委會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）18日發新聞稿表示，他3月聯絡推特（Twitter）、臉書（Facebook）及YouTube等美國3大社群公司，要求他們關閉濫用平台散播假訊息與替中國打文宣戰的中共官員及官媒帳號。

在與這些公司交涉超過2個月後，麥考爾18日針對它們處理中國假訊息與文宣戰的意願，發布評比報告。推特拿到最低的D-評比分數，臉書與YouTube則分別拿到C+與C-。

麥考爾指出，評比著重4大重點，包括政治文宣與官媒是否會被標記、中共官員與官媒是否得以驗證帳號、平台是否有事實查核政策，以及中共政治文宣與假訊息是否會被全面移除。

麥考爾在報告中表示，中共雖禁止自己人民使用推特，中國官員與官媒卻使用平台散播假訊息，並舉中國外交部發言人趙立堅4月宣稱「可能是美軍把疫情帶到了武漢」的推文為例。

麥考爾在報告中指出，在3大社群平台中，「推特被中共濫用情況最嚴重」；推特允許用戶傳播不正確疫情資訊，宣稱疫情可能源自美軍的推文出現長達一個月後，推特才加註事實查核標記。

麥考爾說：「在所有社群平台中，推特最不願意採取作為阻止中共散布有害假訊息，或是透過標記讓用戶知道他們閱讀的內容是出自官媒。有鑒於這些原因，推特得到最低評等分數D-。」

▲▼推特承認漏洞，用戶訊息可能外流。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲推特的反制機制被評比為最差。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

在臉書部分，報告表示，中國日報、新華社等多個中共官媒利用臉書扭曲疫情來源事實，並為北京防疫工作進行宣傳；眾院外委會共和黨雖對此感到憂心，但臉書有進行某種程度事實查核，也會針對官媒加註標籤，讓讀者知道其新聞內容受中共控制。

不過，報告指出，臉書不會移除遭網友標記為中共文宣及假訊息的資訊，也持續允許受中共控制的臉書帳號散布疫情假訊息。

至於YouTube，報告指出，YouTube會標記中共官媒發布的影片，但政策缺乏一致性也有諸多限制。在經眾院外委會共和黨交涉後，YouTube也未立即計劃全面移除中共文宣內容，或是修訂政策阻止中共濫用平台。

此外，報告表示，根據YouTube新規，與世界衛生組織（WHO）建議不符的內容將會被下架。報告強調：「這種做法令人憂心，因為有明顯證據顯示世衛曾向大眾傳播不正確疫情資訊，像是病毒不會人傳人。」（編輯：徐崇哲）

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