母嫌「尿黑又臭」！11歲童被逼「4小時灌2.8L水」　狂嘔一夜「嘴吐泡沫」亡

▲美國有男童被父母強灌短時間內大量喝水，導致中毒死亡。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

這款父母！美國科羅拉多州有一對狠心夫婦，被到指控逼迫年僅11歲兒子，在沒有進食的狀態下，4小時內喝下多達2.8公升的水，導致孩子發生水中毒，於今年3月死亡。這對夫妻後來向警局自首，目前被依虐童、一級謀殺等罪名關押在監獄中，不得保釋。

綜合外媒報導，11歲男童札卡瑞（ZacharySabin）因患有遺傳性疾病，會經常尿床，所以就算到了11歲，晚上睡覺時仍會穿上尿布。據了解，42歲繼母塔拉（TaraSabin）因為嫌棄札卡瑞的尿「非常黑、非常臭」，因此與先生瑞安（RyanSabin）要求孩子，每天都要喝下2瓶32盎司，相當於1.9公升的水，促進身體代謝循環。

▲11歲男童被要求每天要喝下2瓶32盎司的水（總計近1.9公升）。（示意圖／免費圖庫pixabay）

結果在發生「喝水喝死人」的虐童命案前一天，札卡瑞不想喝水，把喝下去的水吐出來，就被家人逼迫，在4小時內喝下總計約2.8公升的水，當天喝完水後，札卡瑞至少吐了10次以上。後來隔天清晨，繼母瑞安發現躺在床上的札卡瑞，嘴角吐泡沫，床鋪明顯沾有血跡，整個人明顯死亡，嚇得趕緊打電話報案。

根據驗屍報告，札卡瑞死於強迫性水中毒，而瑞安與塔拉後來也向警局自首。現在他們包括虐童、一級謀殺等罪名，被關押在監獄之中，不得保釋。

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