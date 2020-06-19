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Mac惡意軟體於Google搜尋出沒！偽裝成Flash Player誘騙用戶下載

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▲▼Mac電腦。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲「Shlayer」及其無數種變體，已成為macOS上最熱門的惡意程式。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者王曉敏／綜合報導

Mac安全軟體開發公司Intego安全研究人員近日發現了一種透過Google搜尋結果傳播的Mac惡意軟體。這種惡意軟體將偽裝成別種形式，誘騙Mac用戶下載，並繞過蘋果內建的安全防護及其他病毒檢測。

據Intego發布的報告，這款惡意軟體是惡意程式「Shlayer」的變種。Shlayer為Intego於2018年2月發現的惡意程式，如今已成為macOS上最熱門的惡意程式。Shlayer通常會藉由偽裝成Flash Player等其他程式進駐macOS，並提醒用戶執行安裝檔，而實際上該檔案為一個Python腳本，非平常的macOS安裝軟體。

與其他的Shlayer變體相同，這款新的惡意軟體會以特洛伊木馬形式在蘋果磁碟映像（.dmg）上交付，並偽裝成Adobe Flash Player安裝程式。

據Intego說法，目前該惡意軟體已透過Google搜尋迅速傳播，搜尋結果會將用戶重新定向到惡意網頁，並稱用戶瀏覽器的「Flash Player已過期」，要求用戶下載更新。

下載了假Flash Player安裝程式並開啟後，會在安裝說明中要求用戶點擊「右鍵」開啟，而非往常的雙擊。若用戶按照說明進行操作，即會啟動所謂的安裝程序。雖然這個安裝程序顯示著Flash Player的圖示，看起來與普通的Mac App無異，但其實際上是個bash shell腳本。

Intego表示，到目前為止，該惡意軟體仍能躲避大多數的防毒軟體。

Adobe Flash Player將在今年底停止技術支援，而假冒成「Flash Player安裝檔」一直是惡意軟體傳播最有效的途徑之一，Intego表示，雖然該公司已將此惡意軟體的相關報告交給Google，但仍提醒用戶務必對任何要求下載未經授權內容的網站有所警覺。

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