直擊北京疫情／鮭魚砧板發現病毒！大賣場連夜下架「進口櫃急撤」

▲北京部分連鎖大型賣場考量顧客觀感，自主性先下架進口生鮮鮭魚。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

北京連續出現多例新冠肺炎本土確診病例，新發地批發市場的進口鮭魚攤位器具更被檢測到病毒，目前市場全面關閉消毒。《ETtoday新聞雲》記者走訪北京幾間大型超市，發現平日生鮮區擺放鮭魚都不見了，工作人員透露，「新發地市場關閉後，所有進口鮭魚商品一夜之間全部緊急下架！」

目前，北京緊急關閉六間大型批發市場，經過流行病學調查發現，確診病例都有去過北京最大的新發地農產品批發市場，其中，進口鮭魚的切板上還發現到病毒。為了防止擴散，北京主要連鎖大型超市，像是物美、家樂福等全面下架進口鮭魚。

▲北京大型連鎖賣場一夜之間暫時撤下鮭魚生鮮。（圖／記者任以芳攝）

北京的超市以往在海鮮區一定都有鮭魚（陸稱三文魚），每天還有現切秤重服務，但《ETtoday新聞雲》記者13日實際走訪發現，不管是生魚片、魚頭、切片鮭魚完全不見蹤跡。工作人員告訴記者，「原本昨天還有販售鮭魚相關商品，新發地市場封鎖消息擴散後，店裡決定暫時把進口的鮭魚下架。」記者還看見，有不少消費者向店員詢問怎麼買不到鮭魚，魚貨區變得有點空，只剩下其餘本土水產魚類。

▲ 大陸生鮮外賣盒馬自主下架生鮮鮭魚，保留熟食、罐頭類商品。（圖／翻攝 京東生鮮、盒馬生鮮）

另外，記者還發現，大陸生鮮電商「盒馬生鮮」已經全面下架所有進口鮭魚貨品，只剩下「熟食」、「罐頭」類鮭魚商品。不過，京東生鮮、拼多多還能搜尋到來自挪威、青海的鮭魚生魚片或是其他國家進口煙燻鮭魚。

大陸近年進口海鮮需求極大，其中又以深海鱈魚、鮭魚、龍蝦、北極貝最受觀迎，光是2019年上半年，挪威海產對大陸出口總額增長34%，高達19.09億人民幣，出口量創歷史新高，達12130噸，超過2018年全年出口總量。

如今，爆發進口鮭魚切板疑似沾染病毒，雖然尚未證實是否源自進口魚類本身或是遭其他來源污染，但已經衝擊進口海鮮廠商，就連經營日本料理、生鮮魚類的餐飲業也十分緊張，擔心影響後續生意。

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