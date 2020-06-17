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Apple史上最大規模「WWDC」倒數計時！　YouTube直播網址在這裡

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記者謝仁傑／綜合報導

蘋果上週確認了「WWDC 2020」時程表，這場號稱史上最大規模的WWDC盛會，於台灣時間6月23日（星期二）凌晨1點開始。本屆 WWDC 中即將宣布許多令人引頸期盼的系統功能，蘋果已在官方YouTube平台上建立了一個直播，影片的左下角有日期倒數，並可以直接設定提醒，果粉們就可以搶在第一時間掌握所有新訊息。

除了YouTube頻道之外，蘋果今更新了Apple官網，果粉還可以透過Apple官網、Apple Developer應用程式及Apple TV等管道來觀看「WWDC 2020」。

據稱這次有一個特別的開幕主題演講，蘋果指出，今年第31屆 WWDC 是至今最大規模，以線上虛擬方式進行，預估全球將有超過2,300萬開發者收看，活動包括Keynote發表會與Platforms of the Union時程，以及iOS、iPadOS、macOS、tvOS和watchOS的未來發展趨勢。

不想錯過第一手訊息的果粉們，可以透過上方影片到Apple官方YouTube開啟提醒，也可以透過點按下方的圖片，一窺本次 WWDC 中即將公布的新功能囉！

▲▼ 蘋果 Apple Watch 4。（圖／達志影像／美聯社）

▲Apple Watch 4及WatchOS 7。點圖看新聞。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 。（圖／記者謝仁傑攝）

▲新功能「CarKey」。點圖看新聞。（圖／取自MacRumor）

▲iOS 14的十大傳聞總整理。（圖／記者洪聖壹攝）

▲iOS 14新功能總整理。點圖看新聞。（圖／記者洪聖壹攝）

這是蘋果第二次在YouTube平台上直播它們的盛大活動，第一次是在去年9月推出 iPhone 11 的時候，然而上一次蘋果也有在推特上同步直播，但這次就沒有了。

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