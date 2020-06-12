糞管破裂下大雨「病毒放水流」　隔壁棟「踩屎水沒換鞋」4戶都確診

▲大陸新冠肺炎疫情趨緩，但仍有零星病例傳出。（圖／路透社，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

廣州市疾控中心12日上午表示，先前有一起4戶共8人感染新冠肺炎的案件，經過調查，發現是因為排污管道破裂，糞水從管道擴散至其它樓層，污染了環境，才導致多人感染。

廣州市疾控中心副主任袁俊指出，感染的4戶人住在分住在3棟樓，但跟首先確診的病例都沒有接觸，外出路徑也沒有任何交集，房子還是背靠背的，之間也沒有窗戶，「非常奇怪，不像是人傳人，感覺是環境因素。」

袁俊提到，疾控中心派人到場勘查後，首先懷疑是化糞池污染，但經過檢查，化糞池沒有問題，但從2樓下來的一條PVC管與地面街口處有個10公分的破洞，「調查人員馬上做了一個實驗，從2樓廁所蹲坑倒了一桶水，清楚看見水從破洞流到1樓地面。」

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袁俊表示，看見水流下來，調查人員瞬間明白了，並在首例病例家中的2樓廁所檢測到陽性，「這說明糞便污染了環境。」

袁俊指出，進一步調查後，他們更發現，首例病例的家地勢較高，發病後兩天又下了大雨，將糞水擴散到地勢較低的後面兩棟樓，「調查人員在4戶病例家中的鞋底和一個自行車輪胎檢出了核酸陽性，而且病例回到家都不換鞋，說明他們可能通過鞋底把病毒帶到了家裡，這下就真相大白了，支持我們後續病例是由環境污染引起的結論，只有環境污染的地方，才有病例出現。」

袁俊提到，推論結果出來後，晚上馬上就下起暴雨，調查人員立即趕回現場觀察，發現雨水的流向跟推論完全一致，「我們心裡就有了底，疫情不會在更大的範圍擴散，重點關注這波人群就可以了。」