韓粉「一柱擎天姐」表態要補選市長　政見竟是「不做事」…全力抓貪

▲韓粉「一柱擎天姊」表態想參選市長補選。（圖／黃小姐授權提供）

地方中心／綜合報導

前高雄市長韓國瑜遭罷免後，藍營將派誰參與補選成為話題，而知名韓粉「一柱擎天姐」18日也於臉書發文表態參選意願，她放上自己與韓國瑜的合照寫下，「我的政見只有一個，就是不做事」，並強調如果上任，將24小時盯住那些貪污的人、貪污腐化的政府，努力查弊案。而記者稍早致電詢問時，對於參選一事一柱擎天姐則回應，「我很認真，你們不要又來黑我！」

一柱擎天姐臉書全文：

我如果認真說我想參選高雄市長

不知道有沒有人願意相挺⋯⋯？

我的政見只有一個

我就是不做事....但是，

我就是要24小時盯住那些貪污的人，貪污腐化的政府，而且努力查你們的弊案⋯⋯我就是要把不做事愛貪污的政客全部通通抓起來...把貪污愛說謊不做事的關到死....而且我會努力用心查弊案⋯⋯就是不做事...因為做事沒人會感謝....而且我會申明不自殺，不失蹤的申明文....！！有這種魄力的政治人物誰都可以選市長選總統...我們台灣的政治人物不需要什麼學歷多高，不需要什麼博士什麼論文....只要有心為了身邊的每一個人去付出...去關愛....我相信台灣會更好....

那些該判死刑的全都斃了，沒有什麼叫有教化的可能...誰的親朋好友會無緣無故想被神經病殺死？所以這種該死的一定得判死刑⋯⋯什麼叫有教化的可能...？所有國家的元首我就是喜歡菲律賓的杜特地...他就是有這種魄力.. 如果我想出來參選的話，各位會相挺嗎？2024我可以代表中華民國出來參選總統嗎⋯⋯？大家擔心的事情我已找到怎麼解破的方法了⋯⋯韓總統善良愛與包容⋯⋯但是我不是跟韓總統一樣善良...也沒有愛與包容⋯⋯所以以後大家要選政治人物就是要像韓總統那樣的人....不然就是像菲律賓的元首杜特地那樣的人來當我們的領導人

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▲「一柱擎天姊」表態有意願想選市長。（圖／翻攝臉書）

▲韓粉「一柱擎天姊」表態想參選市長補選。（圖／黃小姐授權提供）