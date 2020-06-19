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二哥侯明鋒卸院長職務成「藍營補選黑馬」？侯友宜一句話打住

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▲▼侯友宜二哥、高醫大附設中和醫院代理院長侯明鋒,2018縣市長選舉,侯友宜,選前之夜,侯友宜造勢活動,現場支持者。（圖／記者李毓康攝）

▲侯明鋒（中間）在防疫期間給弟弟侯友宜不少建議，協助做出正確的判斷。（圖／記者李毓康攝）

記者黃翊婷／綜合報導

民進黨確定派出陳其邁投入高雄市長補選，國民黨的人選卻尚未決定。據了解，新北市長侯友宜的二哥侯明鋒，今年7月將卸任高醫院長職務，有可能成為藍營補選的「大黑馬」；不過，面對外界猜測，侯友宜坦言二哥對政治沒有興趣，間接反駁傳聞。

有南台灣「乳癌第一刀」之稱的侯明鋒並非第一次登上政治新聞版面，去年9月間曾獲鴻海集團創辦人郭台銘團隊邀請，希望他擔任當時想競選總統的郭董副手，但最後並未談成。他還親自出面回應，「我們家人不聊政治，大家不要做臆測，謝謝郭董、謝謝外界對於我們外界的肯定，我還是會持續醫療工作，把它做好，把病人照顧好。」

▲民進黨徵召陳其邁投入高雄市長補選。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳其邁辭去行政院副院長一職，正式投入高雄市長補選。（圖／記者林敬旻攝）

如今國民黨在高雄市長罷免案中落敗，面對民進黨推出的強大對手陳其邁，究竟要怎麼打贏這場補選，各界都很關注。由於侯明鋒今年7月剛好任期屆滿，即將解除高醫院長職務，於是便有人猜測，他應該會是藍營補選的「大黑馬」。

然而，這個傳聞並未獲得侯明鋒回應。接著，侯友宜被問到二哥是否會被點名披掛上陣，他表示，哥哥向來對政治沒有興趣，人生志業是守護南台灣民眾的健康，也算是間接否認傳聞。

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