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陳致中危險了…罷免連署站3天激增6處！鎮港清中隊：已發出8000份

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▲罷免陳致中連署點 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲罷免陳致中起跑，「鎮港清中隊」表示目前已收到1400份連署書。（圖／記者洪靖宜翻攝）

文／中評社

罷韓通過之後全台掀起另一波罷免潮，陳水扁之子、民進黨高雄市議員陳致中也被罷免，第一個連署站15日成立後，短短3天已經增為7處，在陳致中選區小港、前鎮可說是「遍地開花」。「鎮港清中隊」楊姓發起人表示，據連署站最新統計已收到1400份連署書，發出的連署書則是超過8000份以上。

罷免陳致中連署站15日正式起跑後，原本只有前鎮區新生路一處連署站，18日則有突破性的成長，短短3天後增為7處，包括前鎮區新生路、滇池街、君毅正勤社區3處，小港區有康莊路、宏平路、飛機路、大鵬路等4處。

新增的連署點，有4處的地址屬於國民黨高雄市議員陳麗娜、曾麗燕、蔡武宏服務處，提供地點放置連署書，有需要的民眾就可領取填寫，其他連署點則是社區大樓、小吃攤與最原本的連署站。未來也會持續接洽有意願的連署點。

▲罷免陳致中連署點 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲罷免陳致中連署點 。（圖／記者洪靖宜攝）

曾麗燕服務處人員表示，18日是第一天加入連署點，罷免陳致中連署站志工一開始送過來放置的100份連署書，下午都被領取完畢，服務處還幫忙列印提供給後續前來的民眾，沒有特別去數印了多少張紙。蔡武宏服務處則表示很踴躍。

君毅正勤社區則是在大樓一樓的中庭擺放一張桌子，連署點十分陽春，只有幾名的長輩在附近活動，輪流有一名志工在現場顧，主要都是社區人士在填寫。顧攤的志工說這邊以前是國宅，但這幾年榮眷都搬走或凋零了，其實也漸漸綠化了。

小港區和前鎮區選舉人口共有28萬6891人，第一階段連署份數要2900份，第二階段連署份數2萬9千份，第三階段投票門檻要過7萬2千人才會通過。陳致中2018年九合一選舉拿到15938票。

由於議員是多席次選舉，但罷免需要以該選區選舉人口來計算，因此罷免議員難度較高，罷免投票門檻是72000票是陳致中得票數15938票的4.5倍，十分懸殊，難度頗高。

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▲罷免陳致中連署點 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲罷免陳致中連署書 。（圖／記者洪靖宜攝）

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