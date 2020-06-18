粉絲搶握手！陳其邁「用生命保證」回家鄉拚補選：建設高雄有信心也有決心





▲陳其邁搭高鐵準備回高雄投入補選戰，支持者搶握手。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／台北報導

陳其邁向行政院長蘇貞昌請辭副閣揆一職、預計19日生效，17日接受民進黨徵召要回家鄉高雄投入市長補選戰。陳其邁18日晚間準備回高雄拚補選，在高鐵站還遇到粉絲搶握手。卸下副院長身分，他表示自己要用生命保證，建設高雄有信心也有決心。

陳其邁向蘇貞昌請辭副閣揆的生效日為19日，也就是說，18日是陳其邁「副閣揆」的畢業日。18日一早的行政院會是陳其邁最後一次以副院長身分出席，「做什麼像什麼」是他一路走來的堅持，他也以副院長身分工作到最後一刻才下班，搭乘晚間五點半的高鐵準備回到家鄉正式投入補選戰。

陳其邁晚間五點20分現身高鐵，由行政院秘書長李孟諺陪同。李孟諺向陳其邁獻上擁抱，祝福他一切順利，他也向陳其邁喊話，「期待兩個月後，副院長以高雄市長身分回來參加院會，要成功回來！」

卸下副院長身分，陳其邁感性說道，「這一次準備回去參選高雄市長，為了高雄的美好未來，我一定要更努力，勤走基層、上山下海，一定要努力獲得市民支持，高雄一定會更好。」

對於選戰有沒有信心？陳其邁回應，「我想這一條路既漫長又曲折，也非常的艱辛、也有很多的挑戰。但是對我而言，高雄是我一生懸命的地方，我一定會用生命保證，假如我有機會的話，我有信心也有決心要把高雄建設成為一個，大家永遠心愛的故鄉，還有國際現代化的城市。」

陳其邁透露，明天一早第一個競選行程要到果菜市場，一連先掃兩個市場，下午再辦客廳會，「希望能夠向市民說明，這一兩年行政院推動的政策，怎麼樣讓中央地方無縫接軌，最後當然是經濟，讓高雄經濟轉型、讓年輕人能回家，重大建設如期推動，讓高雄重開機。」

對於特別來送自己一程的李孟諺，陳其邁也很感謝，大讚對方是「最強秘書長」，雖然對政務還有些牽掛，但因為有李孟諺在所以可以放心安心。針對地方建設，陳其邁說，有特別交代秘書長幫忙盯著，建設高雄不僅是蔡總統跟蘇院長的承諾，也是自己的承諾，未來中央對高雄的照顧只會增加部會減少。

至於是否有跟沈榮津交接副院長工作，陳其邁笑答人事還沒有公佈，要等公佈以後才會進行交接。

▼陳其邁搭高鐵準備回高雄投入補選戰，李孟諺擁抱祝福。（圖／記者蔣婕妤攝）

其他人也看了這些...

►陳其邁接受徵召「這一刻」哽咽了...誓言爬回高雄打拚

►「高雄人給我們補考的機會」 蔡英文告訴陳其邁要做這幾件事

►陳其邁辭呈內容曝光 2大理由請蘇貞昌讓他「回家一戰」

相關熱門新聞...

► 國民黨下週三派奇兵戰陳其邁 檯面上3女1男全出局

►國民黨徵詢「政治素人」補選高雄？ 侯友宜：黨會做出智慧選擇

►高雄市補選變數多 民眾黨：最後一刻也可以去登記



►振興一下我們的美麗