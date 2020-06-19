行銷觀光拚了！雲林縣長張麗善「殺很大」　低胸白紗亮相

記者蔡佩旻／雲林報導

被譽為「上帝金戒指」之稱的日環食，6月21日下午可在台灣可欣賞到完整過程，而雲林縣水林鄉是可搶先觀看到2020年「日環食」初虧現象的鄉鎮，縣政府文觀處推出「雲遊水林看見日環蝕」活動，設計海報推廣行銷雲林，於慢遊雲林官方臉書上貼出縣長張麗善cosplay冰雪奇緣艾莎裝扮，引起民眾熱議。

▲「慢遊雲林」18日PO出三張宣傳海報，縣長張麗善身穿藍色禮服、皇冠，變身ELSA，風格唯美。（圖／翻攝自Facebook／慢遊雲林）

「慢遊雲林」為雲林縣政府文化觀光處管理官方粉專頁，由文觀處不定時貼出行銷雲林縣民俗文化與觀光旅遊圖文，以讓民眾參考更新雲林縣觀光旅遊資訊，18日PO出三張宣傳海報，寫道「全球最著名的迪士尼經典動畫《FROZEN冰雪奇緣》ELSA（阿善）公主—雲林縣長張麗善，邀請全國民眾6/21來水林看日環蝕！」，海報中縣長張麗善身穿藍色禮服、皇冠，變身ELSA，風格唯美。

▲「慢遊雲林」19日更新推出YouTube影片，沒想到影片中「玩更大」多位一級主管身著古裝cosplay除了有后羿、顏思齊之外雲林縣長張麗善則化身嫦娥。（圖／翻攝自YouTube／慢遊雲林）



雲林縣長張麗善表示，扮演什麼都沒有關係，只要能達到讓大家知道、認識雲林縣及提升雲林知名度的目標就可以。張麗善說，事前並不知道要扮演什麼角色，去到攝影棚才知道，扮演什麼都可以，且現代科技發達，「修很大」也讓自己很有信心。

民眾紛紛轉貼分享海報，評論有褒有貶，除了誇讚雲林進步時尚外，也有民眾笑指「是不是端午節沒發獎金給小編」，文觀處發現留言漸漸歪樓後緊急撤下海報，換上最新的行銷影片，其實影片「玩更大」影片中出現多位一級主管身著古裝cosplay除了有后羿、顏思齊之外雲林縣長張麗善化身嫦娥。

▲「慢遊雲林」18日PO出三張宣傳海報，縣長張麗善身穿藍色禮服、皇冠，變身ELSA，風格唯美。（圖／翻攝自Facebook／慢遊雲林）

文觀處表示，時代在進步，公部門也要與時俱進，推廣日環蝕天文觀測系列活動，行銷策略必須貼近民眾，才能成功創造效應。策畫拍攝KUSO影片「太陽的后羿」中，張麗善縣長以嫦娥的古裝扮相出鏡，文化觀光處長陳璧君扮演玉兔，社會處長林文志扮演開台第一漢人顏思齊，計畫處長李明岳扮演后羿，而教育處長邱孝文則是扮演小跟班當起傳令官，各個局處長收起平日嚴肅的公務長官形象，演起短戲來各個喜感十足。

▲「慢遊雲林」18日PO出三張宣傳海報，縣長張麗善身穿藍色禮服、皇冠，變身ELSA，風格唯美。（圖／翻攝自Facebook／慢遊雲林）

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