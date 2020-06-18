「我出去拿錢來付」她假裝挑金飾　趁機摸走13萬金項鍊後落跑

▲業者打開紅色首飾盒僅剩領帶夾及金戒只、鑽戒，價值13萬多元的項鍊已不翼而飛。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗南鎮中山路一家銀樓遭女子假藉購買結婚金飾套件組，趁隙偷走一條價值13萬金項鍊，得手後藉口要上車拿錢請老闆開門，從容離去，銀樓業者望著門口數十秒未見女子回來跡象，打開首飾盒之後項鍊已不翼而飛驚覺遭竊，追出去已不見女子蹤影，警方表示，已鎖定特定對象全力查緝中。

銀樓業者何姓老闆指出，該女子目測年齡約30多、40歲，身高約155公分，上門後表示要購買結婚用金飾組，便由業者夫妻一同服務挑選，期間以各種理由要求業者不斷拿出項鍊、首飾、戒指，假裝選定好戒指、領帶夾、項鍊後，要求老闆將銀飾盒子換大一些，趁業者轉身找盒子之際迅速將原裝於盒子中的項鍊取出後握在手中再放進包包。

▲女子迅速將握藏手中的金項鍊，塞進包包中。（圖／銀樓業者提供）

業者何老闆表示，女子將項鍊放進包包後隨即轉身看外面，說其未婚夫已到達外面，要上車去拿錢來付款，何老闆當時不疑有他隨即開門，女子便從容不迫大搖大擺地走出去，約數十秒的時間，老闆看著外面發現女子並未有回來的跡象，馬上打開紅色首飾盒才驚覺項鍊已不翼而飛，追出門口，該名女子已不見蹤影。

▲女子說未婚夫已到達外面，要上車去拿錢來付款，業者不疑有他開啟門鎖，女子從容走出去。圖／銀樓業者提供）

老闆娘説，目前金價約1錢6130元，被偷走的項鍊重約18.77錢，損失13萬2000多元，她只說要上車拿錢，我們沒檢查就讓她走出去也真的是太大意，損失金額非常大，除了冀望警方能盡快逮到竊賊之外，也呼籲銀樓同業提高警覺，千萬小心此名女子再度犯案。

▲疑似為同名女子在新竹縣以相同手法犯案畫面，除髮色之外手錶與包包都非常雷同。（圖／銀樓業者提供）



何老闆拿出另影像畫面向記者指出，6月11日有新竹縣有同業傳出影片，疑似為同女子以相同手法犯案，趁隙摸走金飾後，假藉拿錢成功脫逃。何老闆說影像中女子的包包與手錶為同款，只是頭髮在11日犯案時為棕色，16日來到斗南犯案已染金髮，不排除頭髮會再變色藏匿。

雲林縣警察局斗南分局受理銀樓業者報案後，派員調閱附近監視器畫面追查女子去向，目前已鎖定特定對象，積極查緝中。

▲老闆發現項鍊不翼而飛，追出門口，該名女子已不見蹤影。（圖／記者蔡佩旻攝）

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