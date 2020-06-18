前立委陳進丁助理捲入共諜案　女兒陳秀寳立委回應了

▲前立委陳進丁。（圖／翻攝自陳進丁臉書）



記者林銘翰／台北報導

前國會助理陳惟仁、李易諴、林雍達等3人涉嫌被對岸情治單位吸收，蒐集外交部、陸委會等資料，檢調於17日晚間聲請收押禁見陳惟仁、李易諴，林雍達則諭令10萬元交保候傳。其中，林雍達曾是前立委陳進丁的國會助理，陳進丁女兒、現任民進黨立委陳秀寳18日表示，父親已卸任立委多年，該名助理涉案的時間點，已經是父親卸任之後的事情。

根據檢調調查，3名曾任立委助理的李易諴、陳惟仁及林雍達，李易諴曾在馬來西亞東方日報當記者，以及擔任雲林縣長張麗善任立委時期的助理；而陳惟仁曾是前國民黨立委陳淑慧的助理；林雍達則曾先後當過前立委陳進丁、陳淑慧2人的助理。

據指出，3人均因為擔任國會助理，而與各媒體的黨政路線記者、公部門職員熟識，在卸任國會助理後被對岸吸收，涉嫌從2014年開始至2018年間，靠著相關人脈，穿梭於台灣各媒體的黨政記者以及公部門間，蒐集包括外交部、陸委會等內部會議記錄資訊、人事機密檔案等資料。

▲民進黨立委陳秀寳。（圖／記者屠惠剛攝）



陳秀寳18日受訪時表示，林雍達擔任父親的國會助理已經很久遠，自己跟林雍達不熟，主因她向來都在彰化地方，林雍達則是待在國會辦公室，因此不但沒有與其接觸過，對此人也沒有太多的印象，更不清楚助理有跟誰往來。

陳秀寳說，父親卸任立委後都在彰化地方，專心於選民服務與地方建設，跟台北比較沒有機會聯繫。此外，根據報載看來，林雍達涉案的時間點，已經是在父親卸下立委職務之後。

此外，林雍達也曾擔任過現任嘉義市副市長陳淑慧時任立委時期的助理，陳淑慧也透過國民黨立院黨團發布聲明稿澄清，陳惟仁、林雍達原為陳進丁的助理，由於陳進丁未能在2008年立委選舉順利連任，自己當年遞補不分區立委後，就由陳進丁引特別薦陳惟仁、林雍達，自己並在2009年3月聘用兩人圍國會助理，負責選民服務等相關工作。

陳淑慧說，自己為加強問政績效，於2009年底進行國會助理團隊之改組調整，因此該兩名助理分別於2009年11月、12月起停止聘用。

陳淑慧也強調，有關陳惟仁、林雍達兩位前國會助理於2014年起涉及交付大陸情資案，與他本人概無關係。

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