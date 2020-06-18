　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

前立委陳進丁助理捲入共諜案　女兒陳秀寳立委回應了

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲前立委陳進丁對林姓助理捲入共諜案感到非常不可置信。（圖／翻攝自陳進丁臉書）

▲前立委陳進丁。（圖／翻攝自陳進丁臉書）

記者林銘翰／台北報導

前國會助理陳惟仁、李易諴、林雍達等3人涉嫌被對岸情治單位吸收，蒐集外交部、陸委會等資料，檢調於17日晚間聲請收押禁見陳惟仁、李易諴，林雍達則諭令10萬元交保候傳。其中，林雍達曾是前立委陳進丁的國會助理，陳進丁女兒、現任民進黨立委陳秀寳18日表示，父親已卸任立委多年，該名助理涉案的時間點，已經是父親卸任之後的事情。

根據檢調調查，3名曾任立委助理的李易諴、陳惟仁及林雍達，李易諴曾在馬來西亞東方日報當記者，以及擔任雲林縣長張麗善任立委時期的助理；而陳惟仁曾是前國民黨立委陳淑慧的助理；林雍達則曾先後當過前立委陳進丁、陳淑慧2人的助理。

據指出，3人均因為擔任國會助理，而與各媒體的黨政路線記者、公部門職員熟識，在卸任國會助理後被對岸吸收，涉嫌從2014年開始至2018年間，靠著相關人脈，穿梭於台灣各媒體的黨政記者以及公部門間，蒐集包括外交部、陸委會等內部會議記錄資訊、人事機密檔案等資料。

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院報告施政方針並備質詢 立委陳秀寶。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委陳秀寳。（圖／記者屠惠剛攝）

陳秀寳18日受訪時表示，林雍達擔任父親的國會助理已經很久遠，自己跟林雍達不熟，主因她向來都在彰化地方，林雍達則是待在國會辦公室，因此不但沒有與其接觸過，對此人也沒有太多的印象，更不清楚助理有跟誰往來。

陳秀寳說，父親卸任立委後都在彰化地方，專心於選民服務與地方建設，跟台北比較沒有機會聯繫。此外，根據報載看來，林雍達涉案的時間點，已經是在父親卸下立委職務之後。

此外，林雍達也曾擔任過現任嘉義市副市長陳淑慧時任立委時期的助理，陳淑慧也透過國民黨立院黨團發布聲明稿澄清，陳惟仁、林雍達原為陳進丁的助理，由於陳進丁未能在2008年立委選舉順利連任，自己當年遞補不分區立委後，就由陳進丁引特別薦陳惟仁、林雍達，自己並在2009年3月聘用兩人圍國會助理，負責選民服務等相關工作。

陳淑慧說，自己為加強問政績效，於2009年底進行國會助理團隊之改組調整，因此該兩名助理分別於2009年11月、12月起停止聘用。

陳淑慧也強調，有關陳惟仁、林雍達兩位前國會助理於2014年起涉及交付大陸情資案，與他本人概無關係。

其他人也看了這些...

日本提改名釣魚台　石垣市長說明「真正原因」
國民黨要蔡英文站出來捍衛釣魚台　陳玉珍擬安排「登島」考察
「釣魚台是中華民國領土主權」　蔡英文酸釣魚比賽：藍委常把歷史錯置

更多熱門新聞...

蔣萬安要求陳其邁速辦釣魚台釣魚大賽　「我會第一個報名」
被蔣萬安嗆不敢登釣魚台　陳其邁：捍衛主權決心不變
 日方擬將釣魚台更名「登野城尖閣」　宜縣議員：7月7日組船隊保釣

上網登錄過期票券　現賺1.5倍東森幣

過期票券讓你發大財　三步驟兌換1.5倍東森幣

ET快訊
又是孟加拉境外移入！　與染疫夫妻「同班機」返台
LIVE／新增1例境外移入　疫情變化指揮中心最新說明
快訊／共軍殲10、殲11戰機連三天闖入台灣空域　我軍警告驅離
高雄17歲少女與大叔上摩鐵　仰躺床上死亡
快訊／新北等6縣市養蝦場染「十足目虹彩病毒」！　農委會：蝦全
到銀行辦事！她情急一頭撞上玻璃門　腹部遭刺穿身亡
快訊／新增1例境外移入！　指揮中心1500臨時記者會
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

內政部提修法：罷免案領銜人及被罷免人都可收政治獻金！

王美花傳升任經濟部長　侯友宜同台致詞喊「部長好」

新北7月推出MOOVO電動輔助自行車　雙北YouBike2.0持續協商

「韓家軍」民政局長曹桓榮想補選市長　楊秋興送他「五個字」

快訊／共軍殲10、殲11戰機連三天闖入台灣空域　我軍警告驅離

前立委陳進丁助理捲入共諜案　女兒陳秀寳立委回應了

肉品市場全拆轉型反造成上千人失業　盧秀燕：不能只考量少數利益

黃智賢批拒大陸商務客入境：陳時中還有什麼人性

國民黨不知曹桓榮要領表　韓國瑜陣營：尊重黨徵召協調

認了！柯文哲曾力讚不被打敗　實名制口罩販賣機擬8月退場

時尚達人號召30人北車改造街友　把他「變成型男」重拾自信笑顏

李佳穎大口吃甕缸雞好療癒　KID讚她懂吃「拿龍蝦的頭熬湯」

陳喬恩視訊男友甜喊「寶貝」！　和寵物對話「疊字猛撒嬌」

影片曝光！中正紀念堂隨機砍人　老婦菜刀狂揮追擊路人...1女受傷

日本爸綁頭巾扮師傅只服務兒子　家庭式10元迴轉壽司鋪限定開張

0負評民宿老闆砸車！慘被1星灌爆　鄰居力挺：車主一家才是路霸惡鄰

解送途中「嫌犯藥癮發作哀號」　高雄警加速行駛釀飛天警車插曲

白敬亭收到「佩佩豬手錶」憤而離場　怒喊王嘉爾沒攔他「怎麼回事」XD

小甜甜急求書偉幫她　難為情：手指頭伸進去弄一弄就好

Selina露營豪華新帳篷曝光　外型超像神殿...內部超溫馨！！

內政部提修法：罷免案領銜人及被罷免人都可收政治獻金！

王美花傳升任經濟部長　侯友宜同台致詞喊「部長好」

新北7月推出MOOVO電動輔助自行車　雙北YouBike2.0持續協商

「韓家軍」民政局長曹桓榮想補選市長　楊秋興送他「五個字」

快訊／共軍殲10、殲11戰機連三天闖入台灣空域　我軍警告驅離

前立委陳進丁助理捲入共諜案　女兒陳秀寳立委回應了

肉品市場全拆轉型反造成上千人失業　盧秀燕：不能只考量少數利益

黃智賢批拒大陸商務客入境：陳時中還有什麼人性

國民黨不知曹桓榮要領表　韓國瑜陣營：尊重黨徵召協調

認了！柯文哲曾力讚不被打敗　實名制口罩販賣機擬8月退場

台中梧棲港男想不開　海巡員勸阻無效！他轉身跳海獲救

日本前法相寵妻無極限！砸2400萬行賄100人讓她當議員　政壇夫妻檔遭逮

波頓新書內容曝！川普竟想送金正恩「火箭人」專輯　狂言：芬蘭是俄國的

「十足目虹彩病毒」入侵全台16養蝦場　源頭從哪來？農委會這樣說

鄧鴻源／轉型正義是鬥爭？校友對台大轉型正義的看法

因應民怨！蘇花改東澳段20日起調整　高低速限70公里、50公里

曾叫過他的車...高雄17歲少女與白牌車司機上摩鐵！隔天離奇亡　現場疑點重重

內政部提修法：罷免案領銜人及被罷免人都可收政治獻金！

檢警掃黑大執法！逮犯罪組織首腦　自稱「雲林鄭太吉」遭羈押禁見

李佳穎大方認愛「圈外男友」想結婚了！幸福肥7公斤「騙鬼鬼懷孕」

勇氣+9騎士載熱褲妹秀操作 跨雙黃線超警車下秒直接GG...

政治熱門新聞

高雄人曝許崑源幫過陳菊　黃暐瀚驚呆

王淺秋曬韓團大合照！臉書吐真心話

楊明州滿意度超高！藍議員揭原因

「前高市民政局長」曹桓榮　角逐市長補選

傳出任陳其邁競總發言人　黃捷回應了

兩韓聯辦成廢墟！王世堅曝南韓「出了個馬英九」

摧毀韓國瑜下一步　李正皓：派大咖殲滅侯友宜

獨／陳其邁競選總部人事曝光！19日清晨5點掃市場「競選全面起跑」

快訊／共軍殲10、殲11戰機又闖入台灣西南空域

韓國瑜生日「自嘲最近失業了」

陳揮文：不會有人黑陳其邁

韓粉13投票所「第一視角監票」影片狂傳　中選會怒了：移送法辦！

砍掉政治提款機　江啟臣：國民黨「黨產歸零」全捐勞退休基金

共機11度犯台！林為洲「誰該負責？」　網友傻眼

更多熱門

相關新聞

李易諴涉共諜案　張麗善：非編制內國會助理

李易諴涉共諜案　張麗善：非編制內國會助理

涉嫌違反《國安法》發展組織罪遭搜索約談後聲押禁見的李易諴，媒體報導為雲林縣長張麗善擔任立法委員期間所聘請的國會助理，對此，張麗善18日回應，李易諴為雲林縣虎尾人，在選舉期間主動來幫忙，並未正式於國會登錄助理職位。

國會助理涉共諜案　前立委陳進丁：無法相信

國會助理涉共諜案　前立委陳進丁：無法相信

李易諴涉共諜案　張麗善詫異：不知情

李易諴涉共諜案　張麗善詫異：不知情

同台「立院玄彬」吳怡農尬笑ok

同台「立院玄彬」吳怡農尬笑ok

韓國瑜的下一步　張麗善：歡迎韓國瑜回雲林

韓國瑜的下一步　張麗善：歡迎韓國瑜回雲林

關鍵字：

陳進丁陳秀寳陳淑慧張麗善

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

慎入！26歲男植髮後頭皮如「長滿蟲卵」

去燒肉吃到飽怎回本？　他曝三個重點：吃到經理發抖

郭碧婷「挺6個月大肚」懷孕了！身份證還是單身

《慾罷不能》玩咖情侶檔分手了

嚇歪！爬山見樹幹壓著「發紺腐爛腳趾」

蝦子染疫確診！「十足目虹彩病毒」侵台　70萬尾蝦隻遭限制移動

信義區正妹跌出長輩　IG找到了

連千毅出席辯論庭 遭律師責罵為弱智

迷昏返台閨蜜！女大生LINE男友來性侵　幫戴套在旁拍攝

爸媽搭客運北上打來報平安！女兒下秒接噩耗毛翻

怕小鬼搶飯碗！KID爆鏡頭外玩到翻臉

「鬼峮戀」小鬼首發聲…釣出楊丞琳！

路邊「2000萬法拉利458」大咖車主是他！

沙發睡死！她被貓媽當產檯秒嚇醒

爬山驚見七星劍插地板！網看完毛炸

更多

最夯影音

更多
時尚達人號召30人北車改造街友　把他「變成型男」重拾自信笑顏

時尚達人號召30人北車改造街友　把他「變成型男」重拾自信笑顏
李佳穎大口吃甕缸雞好療癒　KID讚她懂吃「拿龍蝦的頭熬湯」

李佳穎大口吃甕缸雞好療癒　KID讚她懂吃「拿龍蝦的頭熬湯」

陳喬恩視訊男友甜喊「寶貝」！　和寵物對話「疊字猛撒嬌」

陳喬恩視訊男友甜喊「寶貝」！　和寵物對話「疊字猛撒嬌」

影片曝光！中正紀念堂隨機砍人　老婦菜刀狂揮追擊路人...1女受傷

影片曝光！中正紀念堂隨機砍人　老婦菜刀狂揮追擊路人...1女受傷

日本爸綁頭巾扮師傅只服務兒子　家庭式10元迴轉壽司鋪限定開張

日本爸綁頭巾扮師傅只服務兒子　家庭式10元迴轉壽司鋪限定開張

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面