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澳洲智庫：中國大量採集DNA樣本「鎖定異議人士」　違反國際人權

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▲▼DNA（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲澳洲智庫報告指出中國大量採集民眾DNA樣本。（示意圖／取自pixabay）

文／中央社雪梨18日綜合外電報導

智庫澳洲戰略政策研究所（ASPI）今天公布報告，罕見指稱中國正在大量採集人民DNA樣本來建立全球最大資料庫，是明顯為剷除異議人士所設計的「基因組監控」計畫一環。

澳洲媒體7News報導，這份報告以「驚人」來形容這項計畫的規模與性質，資料庫迄今估計收集了中國男性總人口5%到10%、約當於3500萬到7000萬人的DNA樣本 。報告寫道：「這些平凡百姓無力抗拒DNA樣本採集，對於個人基因組資料如何運用也無權置喙。這種作法違反國際人權和公民權利。」

報告指出，這種在犯罪調查以外大規模強制採集人民DNA樣本的作法，也違反了中國國內法律，以及管理採集樣本、使用和儲存人類基因資料的國際規範。ASPI表示，這項DNA樣本採集工作也不屬於任何進行中法醫調查的一部分。

這些被採集DNA樣本的成人男性或男孩中，也沒有任何人的身分是犯罪嫌疑人或潛在罪犯的親人，在這份報告中，有些男孩甚至被描述為學齡前孩童。而中國的威權政治制度，也使得人民根本無法選擇拒絕警方採集DNA樣本的要求。

中共似乎利用這份龐大的資料庫追蹤遭當局鎖定人士的家人，以剷除中共反對勢力。

報告提到國際調查記者聯盟（International Consortium of Investigative Journalists）和「紐約時報」取得的外流文件，內容揭露遭迫害的維吾爾人故鄉新疆當地政府，正在利用DNA收集當地再教育營裡拘留人家族成員的資訊。

這項規模龐大的基因組監控計畫似乎早在至少2013 年就已展開，當時中共當局開始對西藏自治區將近全部人口採集生物測定樣本。報告指出，當局當時以提供免費年度健康檢查為幌子，採集並儲存約300萬西藏人民的血液樣本。

這個持續擴大的巨型人類樣本庫，最近也被用來辨識著名中國人權律師的雙親和孩子，以及人在海外的中共政府批評者手足。報告表示，還有證據指出，有人的家人透過基因組監控計畫被追查到後，遭警方反覆拘留和折磨。（譯者 ：李佩珊/核稿：徐睿承）

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