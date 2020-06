兒遭霸凌父心痛！挺身出拳「反遭6學生狂揍」...痛到倒地還被吐口水

▲一名父親為保護兒子,反遭6學生痛毆。(示意圖/取自免費圖庫pixabay)

記者康心禹/綜合報導

孩子在學校被霸凌,最難過的莫過於父母!澳洲一名父親親眼目睹孩子在學校被打,為了替兒子出氣,挺身而出的揍了霸凌者一拳,竟反遭6名學生毆打在地,還被吐口水、吐痰。

綜合外媒報導,該起事件發生在15日,一名父親為了替遭霸凌的兒子出氣,在布里斯本的Park Ridge州立高中外反遭6名學生痛毆、吐口水。

