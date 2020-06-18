兒遭霸凌父心痛！挺身出拳「反遭6學生狂揍」...痛到倒地還被吐口水

▲一名父親為保護兒子，反遭6學生痛毆。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者康心禹／綜合報導

孩子在學校被霸凌，最難過的莫過於父母！澳洲一名父親親眼目睹孩子在學校被打，為了替兒子出氣，挺身而出的揍了霸凌者一拳，竟反遭6名學生毆打在地，還被吐口水、吐痰。

綜合外媒報導，該起事件發生在15日，一名父親為了替遭霸凌的兒子出氣，在布里斯本的Park Ridge州立高中外反遭6名學生痛毆、吐口水。

Dad is brutally bashed by a gang of teenage bullies outside school after he stepped in to protect his son https://t.co/f7PsL9OOpN — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) June 17, 2020

當地警察官Nick Edwards表示，該名父親已經提出了申訴，警方已經展開調查，「我被這群學生的行為震驚了，他們沒有考慮會有什麼後果，吐口水、吐痰在家長臉上的行為令人作嘔。」

據悉，昆士蘭州教育局目前已經緊急派人到該學校關切；學校也積極和事件相關家庭合作解決問題中，承諾將會對涉案學生進行懲處。

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