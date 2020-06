3寶媽「餵孩吃鎮靜劑」再打死婆婆…偽裝強盜殺人　結果智慧手錶露餡！

▲蘋果手錶上的數據顯示,婆婆在死亡後30分鐘還替兒子買東西。(圖/達志影像/美聯社)

記者張方瑀/編譯

澳洲一名婦女涉嫌殺害自己的婆婆遭到起訴。根據最新證據顯示,這名女子疑似用棍棒將婆婆打死後,將犯罪現場布置成強盜殺人的樣子,且在行兇前還先讓三名子女服用鎮靜劑。而這件案子最大的疑點就是,女子的婆婆有配戴蘋果手錶的習慣,結果手錶數據卻顯示,婆婆在死亡後30分鐘,居然還上網替兒子買了自行車用品。

現年28歲的澳洲女子卡洛琳(Caroline Dela Rose Nilsson)在2016年9月涉嫌謀殺57歲的婆婆麥爾娜(Myrna Nilsson),檢察官泰爾佛(Emily Telfer SC)向陪審團表示,卡洛琳起初說這是一起強盜殺人案件,但根據調查的證據顯示,這一切有可能都是卡洛琳在自導自演。

事發當時,鄰居發現卡洛琳被綁在家門口,嘴巴還被膠帶貼住,隨後在洗衣間裡面看到倒在血泊中的麥爾娜。警方調查發現麥爾娜應該是在晚間6時40分左右死亡,但是蘋果手錶卻紀錄麥爾娜在死後30分鐘內,不但發訊息給丈夫,還在網路上替兒子買了自行車用品。

泰爾佛指出,謀殺案發生時,卡洛琳分別為一歲、三歲與五歲的子女都還在家中,「毫無疑問,要如何讓他們保持安靜、分散注意力,是一件非常困難的事。」檢方也從孩子的頭髮採檢結果發現,兩名年紀較大的孩子身上殘留「曲馬多」(Tramadol)鎮靜劑。

儘管卡洛琳否認犯罪,辯護律師也強調孩子當時意識相當清楚,這些間接證據都不足以定罪。目前全案正在南澳州最高法院(South Australian Supreme Court)審理當中,預計至少會花上六星期。

