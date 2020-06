快訊／紐西蘭驚傳2警遭槍擊！路檢身中多槍重傷　兇手逃逸

記者葉國吏、張靖榕/綜合外電報導

紐西蘭奧克蘭驚傳員警遭槍擊重傷。根據英國《衛報》報導,奧克蘭當地時間16日上午10點30分,2名員警正在當地一處道路設置例行攔檢,沒想到有人突朝2位員警開槍後逃逸。2名員警身中多槍重傷送醫。當地警方則權力追捕槍手。

紐西蘭警方於上午7點53分表示,員警在西奧克蘭的梅西(Massey, West Auckland)進行例行路檢,除了2名員警受到槍傷已送醫治療以外,也有1名路人被駕車逃逸的槍手撞傷。

目前兇手仍在逃,警方已經展開大規模搜索,現場也已被封鎖。警方警告所有人盡量避免梅西的犯案現場,尤其是鄧巴克路(Don Buck Road)和瓦睦睦路(Waimumu Rd.)等地。

UPDATE: Eyewitness video shows the aftermath of the shooting of two police officers in Auckland, New Zealand; authorities say the gunman is still at large. [TVNZ] https://t.co/zK3g1120VD pic.twitter.com/PEJ3ouzLgQ