紐西蘭罕見槍擊！執行路檢遭開槍1警身亡　居民聽「3聲碰巨響」震驚

▲警察在路撿期間遭開槍攻擊。(示意圖/取自Pixabay)



記者丁維瑀/綜合報導

紐西蘭奧克蘭(Auckland)當地時間19日上午發生槍擊事件,據了解,一名警察傷重不治,另一名員警則受到重傷。當地警方證實,警官原本是在進行例行交通檢查,結果槍手突然朝著官員連開多槍。

紐西蘭電視台(TVNZ)報導,這起事件發生於19日上午10時30分許,地點位於西奧克蘭梅西(Massey),有兩名警察當時遭到開槍並受到重傷,另外一名路人遭逃逸的槍手撞傷。紐媒得知,其中一名警官已經死亡。

警方原先執行例行路檢,結果一輛車上的駕駛突然連開多槍;當局還在追捕逃逸的槍手。當地男性居民埃里克(Eric Lew)說明,這個社區平時很安靜,槍擊事件如同巨大的打擊,「我聽到碰碰碰的聲音,三次,接著我走出去,看到警察與救護車」、「我從未在這邊見過這種事,非常可怕」。

當地校園已被要求暫時對外封鎖,包括梅西高中(Massey High School)與林肯高地學校(Lincoln Heights School),不過校方已保證學生都安全,並要求家長先不要聯繫孩子。

根據《衛報》,奧克蘭是紐西蘭最大的城市,擁有170萬人口。相較美國,紐西蘭針對警察的槍枝暴力事件其實很罕見,上一次有警察被槍殺發生在2009年。

紐西蘭南島城市基督城去年3月發生恐怖攻擊,槍手前往兩座清真寺掃射,造成51人死亡;這起事件也引發該國進行兩度槍枝相關改革,議會日前通過第二輪的法案。

