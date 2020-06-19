紐西蘭罕見槍擊！執行路檢遭開槍1警身亡　居民聽「3聲碰巨響」震驚

▲警察在路撿期間遭開槍攻擊。（示意圖／取自Pixabay）



記者丁維瑀／綜合報導

紐西蘭奧克蘭（Auckland）當地時間19日上午發生槍擊事件，據了解，一名警察傷重不治，另一名員警則受到重傷。當地警方證實，警官原本是在進行例行交通檢查，結果槍手突然朝著官員連開多槍。

紐西蘭電視台（TVNZ）報導，這起事件發生於19日上午10時30分許，地點位於西奧克蘭梅西（Massey），有兩名警察當時遭到開槍並受到重傷，另外一名路人遭逃逸的槍手撞傷。紐媒得知，其中一名警官已經死亡。

#UPDATE - Police officer has died after shooting in West Auckland, 1 NEWS understands: https://t.co/TmAl4z966w pic.twitter.com/w0puKVkgZw — 1 NEWS (@1NewsNZ) June 19, 2020

警方原先執行例行路檢，結果一輛車上的駕駛突然連開多槍；當局還在追捕逃逸的槍手。當地男性居民埃里克（Eric Lew）說明，這個社區平時很安靜，槍擊事件如同巨大的打擊，「我聽到碰碰碰的聲音，三次，接著我走出去，看到警察與救護車」、「我從未在這邊見過這種事，非常可怕」。

當地校園已被要求暫時對外封鎖，包括梅西高中（Massey High School）與林肯高地學校（Lincoln Heights School），不過校方已保證學生都安全，並要求家長先不要聯繫孩子。

根據《衛報》，奧克蘭是紐西蘭最大的城市，擁有170萬人口。相較美國，紐西蘭針對警察的槍枝暴力事件其實很罕見，上一次有警察被槍殺發生在2009年。

紐西蘭南島城市基督城去年3月發生恐怖攻擊，槍手前往兩座清真寺掃射，造成51人死亡；這起事件也引發該國進行兩度槍枝相關改革，議會日前通過第二輪的法案。

UPDATE: Eyewitness video shows the aftermath of the shooting of two police officers in Auckland, New Zealand; authorities say the gunman is still at large. [TVNZ] https://t.co/zK3g1120VD pic.twitter.com/PEJ3ouzLgQ — Matthew Keys (@MatthewKeysLive) June 19, 2020

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