準備補考！傳出任陳其邁競總發言人　黃捷回應了

記者邱茀濱／綜合報導

民進黨中常會今（17）日通過徵召行政院副院長陳其邁參與高雄市長補選案，外界就傳說新境界文教基金會副執行長吳怡農、時代力量議員黃捷將擔任補選發言人。對此，黃捷卻不願對外透露，僅表示還在討論中。

據《中央社》報導，針對擔任陳其邁發言人一事，黃捷僅說目前仍在討論中，等到有結果才會對外公布。還有政壇人士透露，相關發言人名單已經敲定，黃捷也已經同意，待確認完畢後，會由陳其邁對外說明。

▲黃捷。（圖／記者洪靖宜攝）



陳其邁辭去行政院副院長後，今（17）日致詞時表示，自己這些日子以來一直掛念故鄉，不管是淹水的時候或是登革熱來的時候，始終都很關心故鄉的問題，「高雄放在我心上，對我而言，我看到這段時間高雄的紛擾，我也了解整個行政院團隊蔡總統領導之下，國家全力邁進，我相信高雄值得更好，也應該更好。」最後，還自信表示，「我是唯一人選，我準備好了！要跟高雄一起打拼！」

另外，總統蔡英文也指出，今天中常會幾近毫無懸念徵召陳其邁參加補選，說是徵召，更好說法是民進黨要派出陳其邁要參加這場補選，因為「他是最強戰將」，也是最適合候選人。

蔡英文表示，要找回高雄光榮感，接下來兩年要當四年來做，「最後我要告訴所有同志跟戰友，高雄人曾經給我們教訓，今天給我們補考機會，我們就一定要贏，未來發展是高雄人的寄望，要超越派系考量，政黨考量，上下一心，要把這一仗打贏。」

▲民進黨中常會徵召陳其邁投入高雄市長補選。（圖／記者林敬旻攝）



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