政大教授「詠春拳毆學生」　教評會今決議解聘

▲政大法學院教授施展詠春歐學生影片曝光，衝突過程中教授揮拳毆打學生。（圖／翻攝畫面）

記者崔至雲／台北報導

政治大學法學院一名張姓教授日前因在課堂上打詠春拳傷及學生。校方今（17日）召開教評會決議解聘該師，而該師日前也已自行提出離職。對此，校方稍早證實該師已經教評會決議解聘張師，校方也表示，尊重校評會決議。

今年3月底，政大法學院一名張姓教師在《保險法》課堂和學生閒話家常，一名男學生稱詠春拳「只能打農夫」，張師聞言甚為不滿，竟以當場詠春拳攻擊學生。

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▲校方稍早證實該師已經教評會決議解聘張師，校方也表示，尊重校評會決議。（圖／翻攝畫面）

該師日前也透過臉書表示，「近來因個人在課堂的事件，未能妥為因應，表達與行為皆有欠妥，造成學校、當事學生及家長、家人及愛護我的親友的困擾，深感懊悔」、「本次事件中，雖當日事發課後與當事學生有相互擁抱及一段氣氛良好的閒話對談，但，敝人痛悔之心無一日消彌」、「敝人初始在校方調查訪談中，即明確及懇切表示願公開致歉之意。其後並於院評會以最誠意與謙卑的方式，表達自身最深的檢討與悔過。」

政大法學院今日召開院級教評會，決議解聘張師。 政大校方證實，上周六已接到張師的辭呈，對於教評會的決議，校方予以尊重。