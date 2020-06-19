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金與正命令讓北韓軍方怕了！　兩韓聯辦4層樓「竟裝數百kg炸藥」

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▲▼金正恩妹妹金與正。（圖／達志影像）

▲ 金與正成為主導兩韓情勢的關鍵人物。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／編譯

北韓16日炸毀位於開城的南北韓共同聯絡辦事處，兩韓合作的象徵頓時化為陣陣濃煙、殘骸四處飛散，影片可見爆炸威力相當大。南韓媒體爆料，北韓當時使用的炸彈數量是一般爆破4層樓建築物所需的數十倍，可能是在領導人親妹、勞動黨第一副部長金與正的命令下過於心急。

南韓政府消息人士19日向《中央日報》透露，欲炸毀4層樓的兩韓聯辦，只需數十公斤的炸藥就足夠，但分析南韓陸軍拍下的影片及北韓官媒公開的畫面後發現，北韓當時設置的TNT炸藥應達數百公斤。

該報指出，爆破拆除的關鍵為炸彈位置，最理想的狀況即建築物自頂樓到底部一層層瓦解。但從影片中可見，聯辦在一聲巨響後一口氣完全倒下。該名人士透露，軍方及情報當局仍在分析北韓為何使用過量炸藥。

軍方人士指出，金與正13日已經警告，「不久後會讓他們看到毫無用處的北韓共同聯絡辦事處完全消失的悲慘光景」，推測北韓人民軍為徹底遵從金與正的命令，才會使用極大量的炸藥。若是爆破後聯辦仍有部分建築體殘留，沒有「完全消失」，軍方恐怕面臨嚴懲。但也有分析指出，北韓此舉是為加強視覺效果。

北韓2018年5月24日炸毀豐溪里核試場時，爆破威力也相當強大。另一軍方人士對此則說明，「核試場的核心為地下設施，地上建築物僅佔極小部分。儘管如此，北韓依舊找來國內外記者，為了在他們面前展示爆破場面，在地面上的建物裝設過量炸彈。」

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