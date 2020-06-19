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日本擬7月開放越泰入境　台灣要等到秋天…原因曝光！

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▲▼ 日本羽田機場。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本羽田機場。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社東京19日綜合外電報導

傳出日本可能7月開放越南及泰國商務人士入境日本，首波之所以沒有台灣等經濟往來密切國家，主因可能是日本PCR檢查能量不足，因此要等到秋天以後才會開放台灣等國家入境。

日本經濟新聞報導，日本政府昨天決定放寬因疫情祭出的出入境管制措施，首波以商務人士為限，且出入境前必須接受PCR檢查。目前已知首波將以越南及泰國為對象，最快7月上路，每天最多開放250人入境。

另外，日本政府有可能在秋天以後才開放美國、中國、韓國及台灣商務人士入境。

報導指出，歐盟、中國及韓國等國已持續「開放」國境。歐洲執委會已向加盟國家提案，建議從7月起放寬入境管制措施；中國5月時已同意韓國人以商務目的前往上海等地。

不過，美國疫情仍在延燒，目前仍不到放寬入境管制措施的階段。

日本疫情跟中國及韓國差不多，被認為比歐盟主要國家來得好，在防止疫情擴散的同時要開放國境，完善PCR檢查體制不可或缺。

▲▼日本疫情，東京日本橋高島屋百貨。（圖／路透）

▲民眾戴上口罩來到東京日本橋高島屋百貨。（圖／路透）

日本政府跟確診病例較少的國家進行交涉，只要雙方同意就可以解禁部分管制。從日本出境前，必須先前往專門的門診進行PCR檢查，同時必須提出活動計畫，獲准後就可以出境。雖然抵達目的國家後，2週內行動將受限，但不用在飯店等地進行長時間隔離。

日本政府目前跟越南、泰國、澳洲及紐西蘭4個國家進行交涉，就2018年數據來看，這4國平均每天入境日本的人數約6000人；而跟日本往來頻繁的美國、中國、韓國及台灣，平均每天入境日本約6萬1000人，占全球入境日本8萬5500人的約7成之多。

報導指出，日本政府對經濟往來密切的美國、中國、韓國及台灣，放寬入境限制腳步較慢的原因，主要是日本現在的PCR檢查能量有限。

▲▼上班尖峰時段的日本地鐵人潮。（圖／路透）

▲日本政府對經濟往來密切的美國、中國、韓國及台灣，放寬入境限制腳步較慢的原因，主要是日本現在的PCR檢查能量有限。圖為上班尖峰時段的日本地鐵人潮。（圖／路透）

日本機場目前單日檢查能力最多僅2300人，最近每天檢查數約950人，就檢查能量來說還算充裕；但為預防萬一，所以現階段限制單日最多開放250人入境。日本政府相關人士說，如果放寬入境限制擴及美國、中國、韓國及台灣的話，「單日須有一萬人的檢查能力」。

日本首相安倍晉三昨天指示引進透過唾液進行的PCR檢查，及設置專供出入境旅客使用的PCR檢查中心，並在記者會上強調，「鎖國會對經濟社會帶來非常大的影響，無論如何都必須擴充檢查能量」。

中國在春天時曾探詢日中韓3國先彼此放寬管制措施，但日本當時已拒絕。在美中對立的氣氛中，日本政府相關人士說，「比美國還早跟中國有所往來的話，將影響日美關係」。

而考量到日韓關係惡化及可能刺激到中國，日本政府判斷先恢復與韓國及台灣的往來並非上策。

日本政府目前也在研究，是否讓擁有日本居留資格的外國人可以優先入境。

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