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北韓秘密「地下海軍基地」曝光！對南韓威脅最大　專家揭致命弱點

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▲▼北韓領導人金正恩視察新潛艇。（圖／朝鮮中央TV）

▲ 金正恩去年7月於新浦視察新潛艇。（圖／朝鮮中央TV）

記者陳宛貞／綜合外電報導

北韓16日爆破兩韓共同聯絡辦事處，更揚言採取進一步軍事行動。朝鮮半島緊張高漲之際，美國專家透過衛星照發現北韓秘密的地下海軍基地，但照片也暴露北韓防禦系統的巨大弱點。

美國分析人士博格爾（Jacob Bogle）以衛星照研究北韓海軍，揭露北韓逾十處地下海洋設施，其中一個距離領導人金正恩的私人住所不到1英里（約1.6公里）。獨裁政權可利用這些措施修理軍艦、補充燃料及發動攻擊，且足夠安全、保密，同時也可躲避敵人攻擊。

但博格爾指出，這些設施有個關鍵的缺陷，「金正恩投入巨額資金，將部隊及相關設施改造及現代化，全國各地海軍力量都有改善，但所有地下設施都有個重大的弱點——入口處。只要摧毀入口，內部就變得毫無用處。」

北韓致力於開發潛射彈道飛彈（SLBM），若戰爭爆發，這些基地可能意義重大。隨著兩韓關係惡化，基地的戰略與宣傳價值也增加。但在博格爾收集到的圖片中可見，幾處基地都有從大海進入隧道的水路。隧道規模目前還不確定，但部分基地似乎有2個入口。只要在入口和出口間畫一條線，就可看出隧道潛在規模。

博格爾分析，這些基地建於幾十年前，至少達到1960至1970年代其他國家類似基地的水準。衛星照顯示，部分入口設有防爆門及探測敵方潛艇的系統。

博格爾也提到，北韓的潛艇已經過時，不會對美國構成直接威脅，但對鄰國來說依然危險，「由於他們的潛艇可在隱蔽的基地上下浮動，行動更難監控，將對南韓帶來威脅。隨著北韓SLBM的發展，這種威脅只會越來越大。」

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