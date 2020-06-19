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希特勒老家將改建警局　奧地利移除門前石碑引發「掩埋歷史」質疑

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▲ 奧地利政府計畫將希特勒老家改建為警局。（圖／路透）

實習記者羅明輝／綜合報導

奧地利政府最近透露，他們計畫將納粹領袖希特勒出生的老家改建為警察局，並移除一塊目前立在人行道上、刻有反納粹主義訊息的石碑，將它遷移到維也納博物館。雖然大部分民眾都對此表示支持，但卻也引發猶太人「是否有必要完全抹除法西斯主義的印記？將這段歷史就此掩埋」的質疑。

根據路透社報導，在奧地利宣布計畫改建希特勒位於因河畔（Inn）布勞瑙鎮（Braunau）的故居後，絕大多數民眾都對此表示同意，認為應避免讓希特勒老家成為法西斯主義分子的朝聖地。不過，部分猶太人及猶太倖存組織對於政府「連石碑都完全移除的做法」卻感到沮喪，他們認為，石碑記錄了過去猶太人遭到屠殺、迫害的一段歷史，奧地利不應該將歷史掩埋，應勇敢、直接面對大屠殺對世界所帶來的影響。

▲ 部分猶太人不贊同政府搬移希特勒老家門前的石碑。（圖／路透）

據悉，希特勒老家門口的這塊石碑是在1989年所設立，上面僅刻著「敬和平、自由與民主，願再也沒有法西斯主義，數百萬人的死亡是一次警示」這一段話，並未提及希特勒，是因為當時二戰後，奧地利為擺脫對戰爭的責任，努力將自己形塑成納粹的第一位受害者。

奧地利主要的大屠殺倖存者組織「毛特豪森委員會」（Mauthausen Committee）主席梅爾尼（Willi Mernyi）提到，「奧地利政府顯然希望世界忘記，這場歷史上最嚴重的大規模屠殺是發源於因河畔布勞瑙鎮的。但這種方法是錯誤的，他們必須承認這裡發生了什麼。」

「毛特豪森委員會」小組負責人赫爾曼（Charlotte Herman）也強調，「這非常重要，人們需要知道，在奧地利的每個角落，幾乎每戶人家門口，到底都發生過什麼事，過去到底有多少人被屠殺，在大街死去。」

她補充，「大家都知道希特勒在歷史上所扮演的角色，因此不需要在透過他的房子再多加說明。但是石碑應被留下，以引起世人的注意，提醒他們這一帶實際上是孕育出『邪惡』的地方。」

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