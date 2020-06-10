奧地利商務代表傅詩元拜會黃偉哲　雙方計畫合辦「2021雙邊商務合作論壇」

▲奧地利商務代表辦事處傅詩元代表偕商務組長陳立民，拜會台南市長黃偉哲，由經濟發展局局長陳凱凌及新聞及國際關係處處長蘇恩恩陪同與會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

奧地利商務代表辦事處傅詩元代表（Mr. Christian Fuchssteiner）偕商務組長陳立民，一同前往台南市政府拜會市長黃偉哲，由經濟發展局局長陳凱凌及新聞及國際關係處處長蘇恩恩陪同與會，雙方就2021雙邊商務合作論壇、智慧城市與綠能科技等方面的合作進行討論。

黃偉哲市長熱烈歡迎傅詩元代表的蒞臨，並感謝傅代表駐台7年以來對於台奧交流的努力，促進了彼此的認識。黃偉哲市長表示，台南是文化古城也是科技新城，有許多高科技產業進駐，台積電更是積極佈局投資台南。黃偉哲說，奧地利提議2021年與台南合辦雙邊商務合作論壇，將可為兩地企業開創更多合作管道，他樂見其成。

此次為傅代表第2次拜會市府，黃偉哲市長邀請傅代表要多來台南走走，並開玩笑表示台南有友善的人民及美味的食物，傅代表要當心可能會跟他一樣變胖，惹得全場大笑，傅代表回應表示他非常樂意再來台南。

傅詩元代表表示，他發現台南這幾年的重要性與日俱增，他未來將有越來有多的理由再訪。傅代表並指出，他此行南下也拜訪了兩間設於台南的奧地利企業，他們說市府人員在他們落腳後即積極拜會並詢問需求，傅代表相當感謝黃偉哲市長及市府團隊對於外國企業的協助。傅代表並期待未來能與台南有更多的交流，他相信經貿論壇會是很好的契機。

陳凱凌局長藉此機會於會中向訪賓介紹了台南的產業與發展願景，他表示台南從傳產到高科技產業皆有傲人成績，期待透過更多的媒合促成兩地商界的合作。

奧地利商務代表辦事處，為奧地利台北辦事處以外另一正式官方機構，由ADVANTAGE AUSTRIA經營，此機構為奧地利工商總會對外貿易組織，採全球布局模式，共約800名員工和35個顧問協助奧地利在世界各地尋找供應商和商業夥伴。每年舉辦約1,200活動把全球經貿業務與奧地利企業聯結在一起，也提供世界各國欲打入奧地利市場相關資訊。

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