同為羽球人　承億文旅董座贊助北興國中球衫、住宿卷

▲承億文旅致贈桃城茶樣子無邊際泳池體驗券作為 北興國中羽球賽獎品 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市北興國中羽球校隊實力遠近馳名經常征戰各大賽事，為鼓勵學生培養除了讀書考試之外的運動家精神，於6月學期末結束前舉辦全校羽球競賽。嘉義承億文旅集團戴俊郎董事長同為羽毛球愛好者，為此肯定學生們的努力，不僅贊助共150件設計感排汗衫，更加碼提供有全台最美飯店之稱的「桃城茶樣子」無邊際泳池體驗券，要讓嘉義在地學子不用入住飯店即可盡覽嘉義市風光。

嘉義市北興國中羽球校隊創立於民國69年，大小賽事征戰無數，此次校內「北興盃」在張金龍校長及簡彰廷家長會長的盛大主辦下，於校內展開激烈競賽全校約百人參加，身為同樣羽球同好的嘉義人，承億文旅戴俊郎董事長除了舉辦嘉義知名的「承億盃」之外，也準備了神祕驚喜給年輕選手們，聽聞位在「桃城茶樣子」飯店隔壁的北興國中學生們每次上下學經過自家飯店都十分好奇頂樓的無邊際泳池，戴俊郎董事長突發奇想專為北興國中學生設計「無邊際泳池體驗券」20張作為羽球賽事獎品，讓北興國中學生不用住飯店也能暢玩嘉義最美風景。

▲嘉義市北興國中致贈感謝狀給承億文旅 左起承億文旅品牌長簡巧珊、北興國中張金龍校長 。（圖／記者翁伊森翻攝）

北興國中學生葉又瑀分享比賽心得，拿到承億文旅贊助的羽球運動服，覺得很漂亮很與眾不同，之前就很想去去看桃城茶樣子的無邊際泳池，但自己住嘉義不可能住嘉義飯店，也還沒滿18歲不能去頂樓的N23.5 Lounge，能打羽球就能拿到體驗券，實在很興奮!」

北興國中張金龍校長也表示，有地方企業的支持，學生們在運動賽事上，無不摩拳擦掌付出心力來贏得獎品，這是很棒的贊助合作。

北興國中羽球賽最後晉級決賽共150名年輕選手一同換上設計感十足的羽球運動服，並在張校長致贈感謝狀給承億文旅畫下成功句點。

隨手拍都是美照