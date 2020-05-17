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承億文旅聯手格上租車　全台六館推車泊食優惠套裝

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▲▼ 由知名旅遊平台易遊網6萬多名旅人，票選出來2019全台最美飯店「桃城茶樣子」，為知名連鎖文創設計旅店品牌，承億文旅旗下知名飯店。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲承億文旅旗下知名飯店。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

隨著台灣本土新冠肺炎本土病例連續零確診 ，文創設計旅店品牌龍頭，承億文旅聯手格上租車，推出優於現行市場方案的「晒心計畫」。以入住承億文旅花蓮山知道為例，三天二夜雙人房加上租車 60 小時每人僅$3,200 元起(原價$9,700)。除安心自駕遊台灣外，承億文旅會員制度與招募活動正式上線，未來入住承億文旅集團所有分館，只要是承億文旅會員，不僅消費可累積點數兌換贈品外，更享有延遲退房服務、生日禮等回饋，即日起到5/30 新加入會員每揪滿 28 人更可免費入住一晚。 承億文旅官網 https://www.hotelday.com.tw

▲ 異業業合作共安心自駕探訪台灣之美 承億文旅會員募集中 。（圖／記者翁伊森翻攝）

承億文旅在台灣擁有六間主題各異的文創設計旅店，以國內旅遊為主要市場，藉由空間美學營造、文化深度旅遊與創意不斷的異業合作自 2011 第一間飯店開始，快速在台灣打響知名度，2019 年旗下分館-桃城茶樣子更獲得「台灣最美飯店票選冠軍」。受到今年新冠疫情衝擊旅遊市場，承億文旅各分館除加強防疫措施外，也主動將自助式早餐改為精緻套餐或安排分時段用餐，適度安排人潮分流。

▲ 異業業合作共安心自駕探訪台灣之美 承億文旅會員募集中 。（圖／記者翁伊森翻攝）


承億文旅董事長戴俊郎說:「適度的讓心理放鬆可助於增強身心免疫力，就把心拿出來曬一曬吧!」自 5 月開始，台灣疫情趨緩加上天氣好各地百花齊放，承億文旅聯手格上租車推出「安心自駕的晒心計畫」，旗下分館墾丁雅客小半島
及花蓮山知道擁有臨山傍海的自然景觀，每每是國人待上三天二夜的好去處，搭配格上租車 60 小時，花蓮館平日雙人房每人$3,200(含 2 晚住宿及租車)，墾丁館平日雙人房每人$3,400(含 2 晚住宿及租車)。以每座城市文化縮影為主題的承億文旅台中鳥日子、淡水吹風、嘉義商旅搭配格上租車二天一夜(租車 36 小時)，平日雙人房每人$2,000(含 1 晚住宿及租車)；以台灣高山茶為主題的全台最美飯店-桃城茶樣子搭配格上租車二天一夜(租車36小時)，平日雙人房每人$2,500(含1 晚住宿及租車)。

▲ 異業業合作共安心自駕探訪台灣之美 承億文旅會員募集中 。（圖／記者翁伊森翻攝）


承億文旅品牌長簡巧珊表示，5 月開始各館住房率逐漸回穩到 5 成，五一連假與母親節周末住房率更有到 8 成。」期待此時與格上租車的合作可以讓國人更安心出遊，一起曬曬心。

承億文旅自今年年初推出的「會員募集活動」，主打一揪多好康互報，只要揪滿 28 位新加入會員，即可獲得免費住宿一晚，會員好康包含延後半小時退房、消費可集點兌換文創商品及住宿券，更邀請每位品牌會員於生日當月入住即可折抵房費$200 元。

▲ 異業業合作共安心自駕探訪台灣之美 承億文旅會員募集中 。（圖／記者翁伊森翻攝）

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