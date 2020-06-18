開嗆黨中央高市補選設條件　游淑慧酸：理由是？又不是在選秀

▲台北市議員游淑慧。（資料照／記者湯興漢攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

民進黨已確定派出陳其邁投入高雄市長補選，但國民黨卻遲遲未提出適合人選，甚至傳出黨中央徵詢鎖定「非議員身分、年齡50歲以下」對象。對此，台北市議員游淑慧認為又不是在選秀，「有點怪」。

對於黨中央設定的人選條件，游淑慧質疑「理由是？」又不是在選秀，這種個人條件的限制，有點怪。

游淑慧強調，應該以高雄認同、了解高雄為主要條件，起碼做做民調內部參考也好，不要給人感覺是，等人家表態了，再設定條件排除；如果早有鎖定對象，不如直接說目標人選是誰比較快。

高雄市長補選16日起開放領表，20日至24日登記，8月15日投票。針對高雄市民政局前局長曹桓榮18日突然領表，國民黨文傳會主委王育敏表示，多位地方青壯派都有意願，曹桓榮領表不代表正式登記參選，不會有黨紀處分問題；韓陣營則回應，會尊重黨徵召協調規劃。

國民黨祕書長李乾龍透露，目前傾向具有知名度且具有國民黨籍的人選，鑑於競選期間很短，不會找政治素人，一定會找到在地、清新的人選；至於年齡，李乾龍說「50幾歲都沒關係，只要有勝選的機會，都會全力徵詢」，範圍目前有7位，徵詢小組會找出最大公約數，他這兩天都會前往高雄，持續徵詢地方領袖的意見。

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