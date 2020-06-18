　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

開嗆黨中央高市補選設條件　游淑慧酸：理由是？又不是在選秀

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼台北市議會市政總質詢，市長柯文哲、都發局長黃景茂、市議員游淑慧、副市長黃珊珊、消防局長吳俊鴻、北農董事長黃向羣。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市議員游淑慧。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蔡文鈴／綜合報導

民進黨已確定派出陳其邁投入高雄市長補選，但國民黨卻遲遲未提出適合人選，甚至傳出黨中央徵詢鎖定「非議員身分、年齡50歲以下」對象。對此，台北市議員游淑慧認為又不是在選秀，「有點怪」。

對於黨中央設定的人選條件，游淑慧質疑「理由是？」又不是在選秀，這種個人條件的限制，有點怪。

游淑慧強調，應該以高雄認同、了解高雄為主要條件，起碼做做民調內部參考也好，不要給人感覺是，等人家表態了，再設定條件排除；如果早有鎖定對象，不如直接說目標人選是誰比較快。

高雄市長補選16日起開放領表，20日至24日登記，8月15日投票。針對高雄市民政局前局長曹桓榮18日突然領表，國民黨文傳會主委王育敏表示，多位地方青壯派都有意願，曹桓榮領表不代表正式登記參選，不會有黨紀處分問題；韓陣營則回應，會尊重黨徵召協調規劃。

國民黨祕書長李乾龍透露，目前傾向具有知名度且具有國民黨籍的人選，鑑於競選期間很短，不會找政治素人，一定會找到在地、清新的人選；至於年齡，李乾龍說「50幾歲都沒關係，只要有勝選的機會，都會全力徵詢」，範圍目前有7位，徵詢小組會找出最大公約數，他這兩天都會前往高雄，持續徵詢地方領袖的意見。

其他人也看了這些...

陳其邁接受徵召「這一刻」哽咽了...誓言爬回高雄打拚
「高雄人給我們補考的機會」　蔡英文告訴陳其邁要做這幾件事
陳其邁辭呈內容曝光　2大理由請蘇貞昌讓他「回家一戰」

相關熱門新聞...

 國民黨下週三派奇兵戰陳其邁　檯面上3女1男全出局
國民黨徵詢「政治素人」補選高雄？　侯友宜：黨會做出智慧選擇
高雄市補選變數多　民眾黨：最後一刻也可以去登記

►振興一下我們的美麗

過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／紐西蘭東北海域規模7.4強震！當局警告「沿岸異常大浪」
吳宗憲準女婿照片曝光！背景超狂...29歲就當CEO
取餐才知「收件人是自己」...外送員生日收大驚喜　坐路邊哭著
高雄某大學「塑膠袋棄嬰」慘死…生母疑大一女生！詭異過程曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黃健庭被提名監察院副院長　未先向國民黨報備恐遭黨紀處分

吳宗憲準女婿照片曝光！神複製「朱立倫招牌小梨渦」…背景超狂29歲就當CEO

援港專案即刻啟動　蔡英文：給香港人最實際的支持與協助

曾列郭台銘副手名單！監察院副院長爆黑馬　前台東縣長黃健庭重回政壇

開嗆黨中央高市補選設條件　游淑慧酸：理由是？又不是在選秀

蕭美琴自許「戰貓」應對「外交戰狼」挑釁　躍上國際為深愛的土地努力

釣魚台爭議　藍議員逼黃偉哲表態：釣魚台是台灣人的

口蹄疫害全台損1700億元！陳吉仲落淚影片曝光…親賣地還債經歷

三倍券期限半年太長無助額外消費　北市府批：安慰劑非強心針

朱立倫酸高雄補選：「其邁還是其邁」 選民要智慧思考這一票

時尚達人號召30人北車改造街友　把他「變成型男」重拾自信笑顏

李佳穎大口吃甕缸雞好療癒　KID讚她懂吃「拿龍蝦的頭熬湯」

陳喬恩視訊男友甜喊「寶貝」！　和寵物對話「疊字猛撒嬌」

日本爸綁頭巾扮師傅只服務兒子　家庭式10元迴轉壽司鋪限定開張

影片曝光！中正紀念堂隨機砍人　老婦菜刀狂揮追擊路人...1女受傷

邢昭林裝病脫衣「一把拉梁潔上床」　背後抱教打領帶...轉身一拉趁機偷吻！

解送途中「嫌犯藥癮發作哀號」　高雄警加速行駛釀飛天警車插曲

白敬亭收到「佩佩豬手錶」憤而離場　怒喊王嘉爾沒攔他「怎麼回事」XD

0負評民宿老闆砸車！慘被1星灌爆　鄰居力挺：車主一家才是路霸惡鄰

Selina露營豪華新帳篷曝光　外型超像神殿...內部超溫馨！！

黃健庭被提名監察院副院長　未先向國民黨報備恐遭黨紀處分

吳宗憲準女婿照片曝光！神複製「朱立倫招牌小梨渦」…背景超狂29歲就當CEO

援港專案即刻啟動　蔡英文：給香港人最實際的支持與協助

曾列郭台銘副手名單！監察院副院長爆黑馬　前台東縣長黃健庭重回政壇

開嗆黨中央高市補選設條件　游淑慧酸：理由是？又不是在選秀

蕭美琴自許「戰貓」應對「外交戰狼」挑釁　躍上國際為深愛的土地努力

釣魚台爭議　藍議員逼黃偉哲表態：釣魚台是台灣人的

口蹄疫害全台損1700億元！陳吉仲落淚影片曝光…親賣地還債經歷

三倍券期限半年太長無助額外消費　北市府批：安慰劑非強心針

朱立倫酸高雄補選：「其邁還是其邁」 選民要智慧思考這一票

黃健庭被提名監察院副院長　未先向國民黨報備恐遭黨紀處分

吳宗憲準二女婿帥照曝光…「不到30歲就當CEO」　網揭超狂家世背景

中職／洛奇打包返美　統一獅新洋投下周抵台

《東邪西毒》《東成西就》同時拍攝！梁朝偉「早上盲劍客、下午香腸嘴」瘋掉

中職／樂天拱手讓位！兄弟登頂　外野三帥開轟統一10比5

「先把讓你煩躁的事情寫下來」幫助緩解焦慮不安的4個小技巧　

快訊／紐西蘭東北海域規模7.4強震！深度10公里…當局警告「沿岸異常大浪」

中共軍機一連3天擾台！《環球網》引述網友回應：狗吠火車也叫驅離？

吳宗憲準女婿照片曝光！神複製「朱立倫招牌小梨渦」…背景超狂29歲就當CEO

男星遭控性侵慣犯「3年下手3女」　恐吃45年牢飯…灑9000萬贖身

勇氣+9騎士載熱褲妹秀操作 跨雙黃線超警車下秒直接GG...

政治熱門新聞

高雄人曝許崑源幫過陳菊　黃暐瀚驚呆

楊明州滿意度超高！藍議員揭原因

王淺秋曬韓團大合照！臉書吐真心話

「前高市民政局長」曹桓榮　角逐市長補選

快訊／共軍殲10、殲11戰機又闖入台灣西南空域

傳出任陳其邁競總發言人　黃捷回應了

兩韓聯辦成廢墟！王世堅曝南韓「出了個馬英九」

韓家軍爭取補選市長　楊秋興這樣說！

獨／陳其邁競選總部人事曝光！19日清晨5點掃市場「競選全面起跑」

吳宗憲準女婿照片曝光　29歲就當CEO

摧毀韓國瑜下一步　李正皓：派大咖殲滅侯友宜

韓粉13投票所「第一視角監票」影片狂傳　中選會怒了：移送法辦！

韓國瑜生日「自嘲最近失業了」

蔡英文提名陳菊出任監察院長　7位監委名單同步出爐

更多熱門

相關新聞

高雄補選戰術！　黃暐瀚籲：集體忽視這場補選

高雄補選戰術！　黃暐瀚籲：集體忽視這場補選

陳其邁辭去行政院副院長投入高雄市長補選，而國民黨還尚未決定派誰出征。對此，資深媒體人黃暐瀚18日透過臉書發文表示「陳其邁一定贏」，但若國民黨跟藍營支持者「集體忽視這場補選」的話，陳其邁的得票數可能會比2018的票數還低。

王世堅酸：才會韓國瑜上身

王世堅酸：才會韓國瑜上身

趙少康嗆「我不稀罕當國民黨的官」　驚爆「密談往事」

趙少康嗆「我不稀罕當國民黨的官」　驚爆「密談往事」

朱立倫推藍軍大智庫　江啟臣回應了

朱立倫推藍軍大智庫　江啟臣回應了

國民黨不知曹桓榮要領表　韓國瑜陣營：尊重黨徵召協調

國民黨不知曹桓榮要領表　韓國瑜陣營：尊重黨徵召協調

關鍵字：

游淑慧高雄市長補選國民黨

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

去燒肉吃到飽怎回本？　他曝三個重點：吃到經理發抖

慎入！26歲男植髮後頭皮如「長滿蟲卵」

郭碧婷「挺6個月大肚」懷孕了！身份證還是單身

《慾罷不能》玩咖情侶檔分手了

高醫18歲男大生「化骨水」殺人！他冒白煙倒地慘死

連千毅出席辯論庭 遭律師責罵為弱智

快訊／吳宗憲和朱立倫變親家！二女兒點頭答應求婚

3個月前猛抗議！「基地台真要拆」居民崩潰

嚇歪！爬山見樹幹壓著「發紺腐爛腳趾」

迷昏返台閨蜜！女大生LINE男友來性侵　幫戴套在旁拍攝

信義區正妹跌出長輩　IG找到了

怕小鬼搶飯碗！KID爆鏡頭外玩到翻臉

遭青瓦台批無禮！金與正嚇傻「沉默不語」

蝦子染疫確診！「十足目虹彩病毒」侵台　70萬尾蝦隻遭限制移動

爸媽搭客運北上打來報平安！女兒下秒接噩耗毛翻

更多

最夯影音

更多
時尚達人號召30人北車改造街友　把他「變成型男」重拾自信笑顏

時尚達人號召30人北車改造街友　把他「變成型男」重拾自信笑顏
李佳穎大口吃甕缸雞好療癒　KID讚她懂吃「拿龍蝦的頭熬湯」

李佳穎大口吃甕缸雞好療癒　KID讚她懂吃「拿龍蝦的頭熬湯」

陳喬恩視訊男友甜喊「寶貝」！　和寵物對話「疊字猛撒嬌」

陳喬恩視訊男友甜喊「寶貝」！　和寵物對話「疊字猛撒嬌」

日本爸綁頭巾扮師傅只服務兒子　家庭式10元迴轉壽司鋪限定開張

日本爸綁頭巾扮師傅只服務兒子　家庭式10元迴轉壽司鋪限定開張

影片曝光！中正紀念堂隨機砍人　老婦菜刀狂揮追擊路人...1女受傷

影片曝光！中正紀念堂隨機砍人　老婦菜刀狂揮追擊路人...1女受傷

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面