朱立倫推藍軍大智庫 　江啟臣：改革也需外部支持

▲朱立倫推出「朱立倫倡議」網站。（圖／翻攝自Chu’s Initiatives，下同）

記者徐政璿／台北報導

國民黨主席江啟臣18日將召開改革委員會大會，前黨主席朱立倫則在臉書早一步公布「朱立倫倡議（Chu’sInitiative)」網站，並表示要推出藍軍大智庫。對此，國民黨主席江啟臣回應，「改革不但要凝聚內部共識，更需要外部的支持。我也期待朱主席給予改革委員會的夥伴更多的鼓勵與支持，在改革的道路上共同扶持。」

江啟臣18日以「改革要攜手前行 更要凝聚內外共識」為題在臉書撰文表示，感謝朱立倫的臉書貼文，再次提醒了此次國民黨改革的重要性，他深信，國民黨的改革，不只是國民黨內部的事情，不但肩負黨員、支持者的期待，更要回應社會的要求與批判。

江啟臣指出，成功的改革，不只有黨內意見整合，更需要社會的支持力量，才能給國民黨改變的勇氣，度過改革的陣痛期，奮力起身前行。

江啟臣說，從競選主席到擔任黨主席期間，他跟朱立倫對於國民黨改革都有高度的共識。改革不但要凝聚內部共識，更需要外部的支持，「我也期待朱主席給予改革委員會的夥伴更多的鼓勵與支持，在改革的道路上共同扶持。」

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