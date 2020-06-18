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國民黨不知曹桓榮要領表　韓國瑜陣營：尊重黨徵召協調

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▲韓國瑜夫妻與曹桓榮合影 。（圖／翻攝曹桓榮臉書）

▲韓國瑜夫妻與曹桓榮合影 。（圖／翻攝曹桓榮臉書）

記者徐政璿／台北報導

高雄市長補選16日起開放領表，20日至24日登記，8月15日投票。針對高雄市民政局前局長曹桓榮18日突然領表，國民黨文傳會主委王育敏表示，多位地方青壯派都有意願，曹桓榮領表不代表正式登記參選，不會有黨紀處分問題；韓陣營則回應，會尊重黨徵召協調規劃。

民進黨17日正式徵召前行政院副院長陳其邁參選高雄市長補選，國民黨人選仍未定。據了解，目前曝光的包括高雄市議員李雅靜、陳美雅、黃紹庭和不分區立委吳怡玎，現在都不在黨中央考慮的範圍內，預計24日高雄行動中常會前公布人選。

針對高雄市民政局前局長曹桓榮18日突然領表宣布參選，王育敏表示，黨中央事前並不清楚曹桓榮領表，不過目前曹桓榮也只是領表，並未正式登記，只是代表個人積極的意願，像是國民黨高雄市議員也有包含黃紹庭等多位青壯市議員，有表達願意為黨一戰的態度，黨會再多做溝通，預計22日或23日就會正式敲定人選。

根據國民黨中常會18日通過的補選徵召辦法，本次補選候選人登記將於6月24日下午5時截止，為因應建議徵召參選黨員能及時辦理候選人登記，建請中央常務委員會同意:高雄市第3屆市長補選，中央微召協調小組提出建議微召人選經簽奉主席核定後，中央委員會得先核發政黨推薦書予建議徵召黨員辦理候選人登記，再報請中央常務委員會追認之。

國民黨祕書長李乾龍透露，目前傾向具有知名度且具有國民黨籍的人選，鑑於競選期間很短，不會找政治素人，一定會找到在地、清新的人選；至於年齡，李乾龍說「50幾歲都沒關係，只要有勝選的機會，都會全力徵詢」，範圍目前有7位，徵詢小組會找出最大公約數，他這兩天都會前往高雄，持續徵詢地方領袖的意見。

▼高雄市長補選，曹桓榮領表 。（圖／記者洪正達攝）

▲▼高雄市長補選_曹桓榮領表 。（圖／記者洪正達攝）

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