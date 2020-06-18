高雄補選戰術！　黃暐瀚籲：集體忽視這場補選…「陳其邁票數才可能低」

▲黃暐瀚。（圖／翻攝自YouTube／17 POP Radio 官方頻道）



記者蔡文鈴／台北報導

陳其邁辭去行政院副院長投入高雄市長補選，而國民黨還尚未決定派誰出征。對此，資深媒體人黃暐瀚18日透過臉書發文表示「陳其邁一定贏」，但若國民黨跟藍營支持者「集體忽視這場補選」的話，陳其邁的得票數可能會比2018的票數還低。

黃暐瀚強調，「國民黨的戰場，不在高雄！」而陳其邁回高雄補選「一定贏」不過就算贏，也不一定會超過罷韓的93萬，甚至不一定會有2018年陳其邁自己的74萬票。

黃暐瀚說，如果陳其邁補選，票數居然低於2018自己的票數，那就不好看了，接下來兩年多，也會做的更辛苦。而國民黨既然都有這個目標？那不就更不該推人參選才對？

黃暐瀚認為，如果國民黨不推人，藍營及其支持者「集體忽視這場補選」，那麼在激不起火花的情況下，「陳其邁的票數，才有可能更低，難道是藍綠白大戰，選戰酣熱，陳其邁的得票，反而會更低嗎？」這是基本戰術，不用高深學問，就能明白，「國民黨此刻的戰場，不在高雄」！

黃暐瀚提醒，還記得總統府的「中共駭客入侵竊取電腦資料案」嗎？記得「華航改名案」嗎？記得太陽花學運時，一直強調要修的「兩岸監督條例嗎」？還有七月15日，馬上要開始發放的「三倍券」，國民黨立委可以做的事情，可以問的議題，實在太多。立院不用力，高雄死不放，「我看了也只有搖頭。」

▲陳其邁。（資料照／記者屠惠剛攝）

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