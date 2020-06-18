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離島大飛機來了！台灣虎航將飛澎湖、金門　估7/5首航「一天增近2千機位」

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▲▼華信航空元旦曙光班機。（圖／華信提供）

▲離島旅遊需求增加，華信航空6月起大增班，也規劃向台灣虎航濕租飛機執飛澎湖。（圖／華信提供）

記者賴文萱／台北報導

國內新冠肺炎疫情趨緩，離島旅遊景氣復甦，華信航空規劃向同屬華航集團的台灣虎航濕租飛機，投入離島澎湖、金門航線營運，民航局今（18）日表示，已同意溼租案，但還在進行航機務審查作業。若順利的話，最快7月5日虎航班機就將首度出現澎湖，預估每天可再增加近2000個機位。

因應接下來暑假旺季即將到來，再加上國人因國際旅遊受阻，國內離島旅遊景氣大復甦，華信航空規劃向台灣虎航濕租A320飛機投入澎湖航線營運。

請繼續往下閱讀...

▲▼台灣虎航。（圖／記者蔡玟君攝）

▲華信航空濕租台灣虎航班機，將飛澎湖、金門航線。（圖／記者蔡玟君攝）

民航局表示，已同意華信濕租3架台灣虎航A320班機，該班機可載184人，但後續還要進行航機務審查作業，不過業者已經可以開始規劃航班調度。由於台灣虎航過去都飛國際線，並沒有飛國內線機場，因此駕駛員對松山、金門及馬公機場的特殊性不熟悉，另外，國際線飛行時間較國內線長，因此相關機務、客艙作業部分也都要重新檢視並審查。

據了解，台灣虎航主要以短期7、8月支援為主，預計順利的話，最快7/5就可以投入離島營運，華信航空會視整個市場需求安排運能，如果每天都有需求，每天都會飛，估一天可增加將近2000千個機位。華信表示，若相關審查都全部通過後，會再正式對外宣布接下來運能規劃。

▲▼台灣虎航。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台灣虎航將首度投入國內線，支援華信航空執飛離島航線。（圖／記者蔡玟君攝）

隨著疫情逐漸趨緩，華信航空統計，5月份國內線離島航點平均載客率，金門航線與澎湖航線已達約75%，市場需求有明顯回升。

華信航空指出，6月份因應國內旅遊需求持續成長，採放大機型、增加班次密度，其中約百餘班將會放大為104人座的E190或者更大的機型飛航，預估6到7月飛往澎湖可增加超過8萬個座位數，金門航線也會視旅遊市場恢復速度以及小三通解禁時程，逐步增飛班次。

▲▼國旅,國內旅遊,澎湖,澎湖旅遊。（圖／記者賴文萱攝）

▲國內疫情趨緩，澎湖旅遊需求大爆發。（圖／記者賴文萱攝）

華信航空表示，預估今年暑假期間總機位數將達到30萬以上，載客率可提升至八成以上。旅客欲查詢華信航空6到7月份新增航班訊息，敬請隨時利用華信航空官網 www.mandarin-airlines.com或者利用華信航空App時刻表查詢。

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