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高鐵再推離島套票！台北衝澎湖　花3250元「高鐵、船票、機車」全都有

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▲▼高鐵＋澎湖聯票。（圖／高鐵提供）

▲高鐵推出澎湖交通聯票。（圖／高鐵提供）

記者李宜秦／台北報導

繼小琉球聯票後，高鐵公司宣布，將再推出「高鐵＋澎湖」的交通聯票，即起至9月30日間都可購買。聯票內有高鐵65折車票、澎湖優惠套票、澎湖當地交通優惠等。以台北出發為例，「高鐵＋澎湖」套票只要3250元。

高鐵公司推出「高鐵＋澎湖」的交通聯票，銷售時間至9月30日為止。聯票內容包括高鐵標準對號座來回車票65折（起訖站之一須為嘉義站）；澎湖套票優惠價1850元（原價2250元）；高鐵嘉義站到嘉義布袋港來回接駁車；嘉義布袋港到澎湖馬公港來回船票；澎湖台灣好行一日券購票優惠；島上汽機車租賃優惠。

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▲▼高鐵＋澎湖聯票。（圖／高鐵提供）

▲澎湖景色優美，吸引許多旅客觀光。（圖／高鐵提供）

本次為高鐵第二度推出離島交通聯票，日前曾推出「高鐵＋小琉球」套票，即起至8月31日都可購買。內含高鐵來回車票65折（起訖站之一須為左營站）；小琉球套票優惠價790元（不分平假日，原價972元）；高鐵左營站至大鵬灣來回車票；大鵬灣至東港來回車票；東港至小琉球來回船票；小琉球環島公車一日無限搭乘；贈送小琉球三大景點門票；機車租賃優惠。

在價格部分，依照旅客出發的高鐵站有所不同，若以台北站出發為例，澎湖聯票為1400元（台北－嘉義高鐵票）加上1850元（澎湖套票），共3250元；小琉球聯票則為1930元（台北－左營高鐵票）加上790元（小琉球套票），共2720元。

▲▼高鐵＋小琉球聯票。（圖／高鐵提供）

▲▼高鐵＋小琉球聯票。（圖／高鐵提供）

▲高鐵日前也推出小琉球交通聯票，即起至8月底都可購買。（圖／高鐵提供）

高鐵公司表示，為推動國內旅遊，高鐵推出「美好再一起」交通聯票專案促銷，於 8月31日前購買北北基好玩卡、日月潭線、阿里山線、台南好玩卡、高雄捷運、高雄好玩卡、小琉球線、墾丁快線聯票等8條指定路線，即可享高鐵車票 65 折，再加碼「高鐵 TGo 會員享最高 3 倍點數」。

欲購買高鐵交通聯票產品的旅客，只要到ibon售票系統網站，選購想要出遊的路線，即可同時進行高鐵訂位付款，再到7-ELEVEN門市ibon機台一次取得高鐵來回車票與交通套票。

另外，交通部觀光局7月起將推出安心旅遊補助計畫，自由行部分，本島、離島均可享一次1000元補助，團客則是本島每日補700元、離島補1200元，不限次數，民眾可多加把握。

▲高鐵交通聯票。（圖／高鐵提供）

▲高鐵交通聯票內容物。（圖／高鐵提供）

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