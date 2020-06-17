不出國也能買！台灣虎航tigershop機上免稅價再打85折　全館還免運

▲台灣虎航tigershop宅配購，免稅品再享至少85折。（圖／台灣虎航提供）

記者賴文萱／台北報導

雖然國內新冠肺炎疫情趨緩，但國外疫情還在持續延燒，出國仍無望。為了滿足民眾想要購買免稅品的願望，台灣虎航tigershop宅配購精選數十種機上熱銷商品，以機上免稅價至少再打85折優惠，全館不限金額免運費。

台灣虎航tigershop宅配購（tigershop2020.tigerairtw.com）推出數十種機上精選的熱銷商品，並開闢「免稅專區」，即日起至7月31日止，以機上的免稅價格至少再打85折的方式優惠供應。全館不限金額免運費，民眾不須搭機，在家動動手指，就能用機上的免稅優惠價格購買精選商品。

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▲▼台灣虎航虎寶、虎妞擔綱推薦熱門銷售免稅品。（圖／台灣虎航提供）

凡於活動期間至tigershop宅配購完成下單的旅客，結帳時也有多種超值加價購商品可選擇；不限金額凡是下單成功者，即可獲得旅遊航點紀念夾1個、單筆訂單金額滿NT$2,200（含）者，即可加贈台灣虎航飛機造型筆或是「Remove before flight」飄帶1只，活動贈品隨機不指定、不累贈、不循環贈送，數量有限，送完為止。

此外，台灣虎航也推出「感謝醫護人員」活動專區，凡是於tigershop宅配購專區下單且具醫護人員身份者，可於下單12小時內，至活動專區填寫申請感謝禮，不限消費金額且訂單中包含任一項「免稅專區」的活動商品，即可獲贈感謝禮1組，數量有限，送完為止。

tigershop宅配購活動網頁也不定期輪番由虎寶、虎妞擔綱推薦熱門銷售免稅品，更揭露虎寶、虎妞私心喜愛的品項以及必入手理由，讓旅客在選購商品時，彷彿置身機艙內，回味搭機時選購免稅商品的感覺。

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