回家驚見「超壯客人」在門外避陽！她哭笑不得…網羨：高級食材上門了

記者徐愷昕／綜合報導

澎湖一名女網友返家時驚見家門口出現一位神秘客人，走進一看發現竟然是隻「大黃牛」，瞬間讓她哭笑不得，有趣的是這隻黃牛還好康道相報，呼朋引伴找了麻吉一起來避暑，放眼望去景象相當逗趣。網友們看了紛紛直呼「好可愛」，並開玩笑表示，「高級食材上門了」、「你們有應徵看門牛？」，女網友則表示這是澎湖日常啦！

▲澎湖一名女網友回家發現家門口站著一位客人，拉近一看竟然是隻大黃牛。（圖／石小姐提供）

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女網友14日在臉書《爆怨公社》貼文表示，回家時見到一位不速之客讓她忍不住笑了出來，只見這位「客人」繼上回在別人車庫門口躲太陽後，這次不只占據她家門口，還「好康道休報」呼朋引伴一起來避暑，躲好躲滿外更開心撒了一大泡尿。

▲澎湖一名女網友回家發現家門口站著一位客人，拉近一看竟然是隻大黃牛。（圖／石小姐提供）

聽了女網友的敘述，大家不免好奇到底是誰來作客，而將照片放大後，可見一頭大黃牛悠哉站在民宅的玄關外避陽，畫面相當逗趣，而女網友隨後也意外發現其實不只一隻來訪，她家裡其他處也可看見大黃牛身影，不禁大嘆這真的是「澎湖日常」。

此貼文一出瞬間引發熱議，網友們紛紛於留言區興奮大叫「黃牛好可愛」，笑稱「小圖看還以為是貓」「你們社區有應徵看門牛？」、「高級食材上門了」、「晚上加菜」、「這寵物太狂」，表示看了非常療癒，很羨慕這樣的生活，同時也有不少人歪樓大讚，「澎湖的房子都這麼豪華嗎」、「豪宅果然有大牛」，覺得女網友家實在太漂亮啦。

女網友再透露，今（15）日早上一起床又見大黃牛來報到啦！她表示這隻黃牛非常親民不怕生，不斷舔她家門外的羊奶瓶子並與她對視，實在是太逗趣了。

▲▼澎湖一名女網友回家發現家門口站著一位客人，拉近一看竟然是隻大黃牛。（圖／石小姐提供）

▲澎湖四處可見可愛大黃牛。（圖／記者徐愷昕攝）