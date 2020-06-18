國民黨團批臨時會推參審制「自毀承諾」　鄭運鵬：民進黨沒有背離理想

▲民進黨總召柯建銘（右）、幹事長鄭運鵬（左）、書記長鍾佳濱（中）（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院第10屆第1會期已在5月底結束，民進黨團計畫在6月下旬召開臨時會，屆時將處理5大議案，包括NCC、考試院、監察院三項人事同意權案，以及《農田水利法》、《國民參審法》等2項法案，國民黨團18日表示，民進黨在行動綱領明訂建立陪審制度，但預計在臨時會處理的卻是參審制，根本是自我毀棄當年承諾。對此，民進黨團幹事長鄭運鵬回應，民進黨並沒有背離理想。

立法院預計在6月下旬召開臨時會，將處理考試院、監察院及國家通訊傳播委員會（NCC）等3項人事同意權案，以及《農田水利法》、《國民參審法》等2項法案。民進黨團總召柯建銘表示，民進黨團主張在端午節假期後的29日召開臨時會，大約需歷時3至4周。

國民黨團18日上午召開「參審？陪審？民進黨跨時空雙標！」記者會，痛批民進黨「雙標、打臉、髮夾彎」，自我毀棄當年承諾，讓民眾對政治人物的誠信感到嚴重不信任，並強烈反對民進黨團在臨時會強行通過「參審制」，主張必須在正常會期召開多場公聽會，朝野版本必須經過充分討論，凝聚共識後再處理。

國民黨團總召林為洲表示，有關參審制、陪審制的變革，社會上仍有不同的意見和主張，國民黨團也有相對應的版本，包括台灣民眾黨團、時代力量黨團均認為，攸關台灣司法審判制度重大變革必須審慎，不解民進黨團、司法院急欲在本會期臨時會通過參審制的目的為何。

林為洲譴責，民進黨欺騙台灣人民20年，在民進黨行動綱領明訂「建立陪審制度」，並向人民承諾執政後會全力推動陪審制，結果在國會過半後竟毀棄承諾，根本是「雙標、打臉、髮夾彎」，是利用黨綱欺騙人民20年。

此外，由民間司法改革基金會董事長林永頌、台灣陪審團協會創會理事長鄭文龍等人發起的陪審參審一併試行推動大聯盟，18日上午也在立法院外召開記者會，表示《國民參審法》涉及司法制度重大變革，不該列入臨時會討論事項，也揚言立法院若排入臨時會處理，將動員至立法院外靜坐繞行抗議。

▲國民黨團召開「參審？陪審？民進黨跨時空雙標！」記者會 。（圖／國民黨團提供）



對此，鄭運鵬受訪時表示，民進黨行動綱領所寫的陪審制，當時還是法院為國民黨開的時代，因此希望涉及內亂外患罪的案件應由國民共同審判，且當時只有陪審制，並沒有參審制的概念，所以拿一個多年前民進黨的版本，來說民進黨背離理想，這是錯誤的說法。

鄭運鵬指出，總統蔡總統在上任後舉行司改國是會議，才開始有陪審、觀審等制度被提出，其中參審制是新的想法，由職業法官與國民法官一起審理案件，如果不是從法律上的嚴謹定義來看，有6席國民法官已經跟陪審制相當接近。

民進黨團書記長鍾佳濱則說，蔡英文在今年的就職演說也再次強調，希望推動國民法官制度，且立法院在上一屆會期也已經處於要進行最後二、三讀的階段，礙於屆期不連續才無法完成立法，並非沒有經過相當時間的醞釀與社會溝通。

鍾佳濱強調，《國民參審法》在新會期已經過委員會完成審查，民進黨團希望在臨時會能夠一氣呵成，順利完成二、三讀的立法程序，讓國民可以參與法院審判，未來的司法不再是由職業法官壟斷。

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