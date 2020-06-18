　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

共機半年11度犯台！林為洲一句「誰該負責？」　網友超傻眼

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼國防部發布共機運8照片。（圖／國防部提供）

▲中共運8戰機。（示意圖／國防部提供）

記者黃巈禾／台北報導

空軍司令部17日中午偵獲中共運8及殲10等型機，進入台灣西南空域，經我空中偵巡戰機適切應對，並實施廣播驅離後，共機立即飛離我防空識別區，這也是今年以來，共機第11度現蹤台灣鄰近空域。國民黨立委林為洲在臉書一句「誰該負責？」，讓網友超傻眼。

林為洲在臉書直言，兩岸緊張，誰該負責？這是要怎樣「國家統一前」？嚴厲譴責。貼文一出，網友紛紛留言「委員要嚴厲的譴責與抗議～院會要求國防部長報告並有積極作為」、「執政黨沒作為，只會炮轟在野黨，沒擔當啦！」、「中共從不放棄武力犯台，難道是我們的問題？」

還有網友說「立委只出一張嘴！」林為洲則說「我不是國防部長」，其他網友則回「就算你是國民部長，你敢抗議大陸嗎？」、「應該說是國民黨只敢在台灣出一張嘴，面對大陸連屁都不敢放一個」。

根據國防部公開訊息，共機17日是第11度現蹤台灣鄰近空域，前10次分別為1月23日的空警500、轟6等；2月9日殲11、空警500、轟6等；2月10日轟6等；2月28日轟6等；3月16日空警500、殲11等；4月10日轟6、空警500、殲11等；5月9日運8等；6月9日蘇愷30等；6月12日運8等；以及6月16日殲10等。

★★★ 好康來了！過期票券換東森幣 ★★★

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生，兌換東森幣加碼1.5倍，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】

▲過期票券換東森幣▼ 。（圖／ETtoday新聞雲）

過期票券讓你發大財　三步驟兌換1.5倍東森幣

ET快訊
連千毅出席法庭辯論太差　委任律師叫他閉嘴：簡直是弱智、低能
隋棠揭女童長期遭侵犯！槓上屏縣府　潘孟安怒回應了
一定開罰！「孟加拉郭董」夫妻染新冠肺炎返台　中市府改口了　
罕見！桃園7連霸議員賄選判無罪　但仍「當選無效確定」
快訊／全國第一個！　這縣市紓困每人可領「500元現金」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／副院長陳其邁的最後一次院會...蘇貞昌為這場晨會向他致謝！

黃光芹槓上蔡壁如！怒轟：民眾黨有她一天　加速滅亡

柯文哲「逆時中」：商務客入境應集中管理　居家檢疫會搞垮民政基層

李易諴涉共諜案　張麗善：非編制內國會助理！為志工性質

快訊／努力24年...台灣獲口蹄疫疫區除名　蘇貞昌、陳吉仲都哭了！

新動作！朱立倫「Chu’s Initiatives」網站上線　從旁推進國民黨改造

新北不跟進YouBike 2.0　柯文哲：雙北不一樣是有些麻煩

高雄補選陳其邁勢在必得？柯文哲笑：人家準備那麼久了

總統府標案4年賺8千萬　國民黨批分贓體系：中央地方通吃！

名嘴爆蔡壁如帶頭內鬥　柯文哲：放話文化要嚴厲禁止

時尚達人號召30人北車改造街友　把他「變成型男」重拾自信笑顏

李佳穎大口吃甕缸雞好療癒　KID讚她懂吃「拿龍蝦的頭熬湯」

陳喬恩視訊男友甜喊「寶貝」！　和寵物對話「疊字猛撒嬌」

影片曝光！中正紀念堂隨機砍人　老婦菜刀狂揮追擊路人...1女受傷

日本爸綁頭巾扮師傅只服務兒子　家庭式10元迴轉壽司鋪限定開張

0負評民宿老闆砸車！慘被1星灌爆　鄰居力挺：車主一家才是路霸惡鄰

解送途中「嫌犯藥癮發作哀號」　高雄警加速行駛釀飛天警車插曲

白敬亭收到「佩佩豬手錶」憤而離場　怒喊王嘉爾沒攔他「怎麼回事」XD

24年努力！台灣告別口蹄疫　蔡英文：為台灣豬豬打開市場

小甜甜急求書偉幫她　難為情：手指頭伸進去弄一弄就好

快訊／副院長陳其邁的最後一次院會...蘇貞昌為這場晨會向他致謝！

黃光芹槓上蔡壁如！怒轟：民眾黨有她一天　加速滅亡

柯文哲「逆時中」：商務客入境應集中管理　居家檢疫會搞垮民政基層

李易諴涉共諜案　張麗善：非編制內國會助理！為志工性質

快訊／努力24年...台灣獲口蹄疫疫區除名　蘇貞昌、陳吉仲都哭了！

新動作！朱立倫「Chu’s Initiatives」網站上線　從旁推進國民黨改造

新北不跟進YouBike 2.0　柯文哲：雙北不一樣是有些麻煩

高雄補選陳其邁勢在必得？柯文哲笑：人家準備那麼久了

總統府標案4年賺8千萬　國民黨批分贓體系：中央地方通吃！

名嘴爆蔡壁如帶頭內鬥　柯文哲：放話文化要嚴厲禁止

一戶開價破3億！三圓年底推正義國宅案　避談入主大同話題

中和高壓電塔爆炸！「火光＋石頭」四射　路邊19輛車＋店家玻璃全碎…

楊潔篪跟蓬佩奧「提到台灣」　要美國恪守「一個中國」原則

快訊／副院長陳其邁的最後一次院會...蘇貞昌為這場晨會向他致謝！

居家慶生趴的超～cute部署！名模林可彤備歡樂多多5招　小孩瘋狂大人放空超歡喜

裕隆汽車啟動轉型「爭取多元客戶」！新店裕隆城商場預計2021年開幕

北極星1B期腦癌臨床獲FDA、TFDA核准　啟動收錄病患

黃光芹槓上蔡壁如！怒轟：民眾黨有她一天　加速滅亡

威力彩衝8.5億今年新高！　花800元聰明包牌拚當億萬富翁

威力彩衝8.5億「頭獎機率=被雷劈36次」　閃電洩天機...專家曝真相

15歲少女機車雙載「跟著救護車闖紅燈」　下秒撞綠燈騎士噴飛慘摔

政治熱門新聞

王淺秋曬韓團大合照！臉書吐真心話

楊明州滿意度超高！藍議員揭原因

高雄人曝許崑源幫過陳菊　黃暐瀚驚呆

「前高市民政局長」曹桓榮　角逐市長補選

傳出任陳其邁競總發言人　黃捷回應了

兩韓聯辦成廢墟！王世堅曝南韓「出了個馬英九」

摧毀韓國瑜下一步　李正皓：派大咖殲滅侯友宜

獨／陳其邁競選總部人事曝光！19日清晨5點掃市場「競選全面起跑」

韓國瑜生日「自嘲最近失業了」

砍掉政治提款機　江啟臣：國民黨「黨產歸零」全捐勞退休基金

幫推、投石發表聲明：公司成員沒有這兩人　所有政府標案都經得起檢驗

陳揮文：不會有人黑陳其邁

韓國瑜鞋子是亮點　陳揮文：這樣很好

共機11度犯台！林為洲「誰該負責？」　網友傻眼

更多熱門

相關新聞

共軍運8、殲10再闖我西南空域　空軍升空廣播驅離

共軍運8、殲10再闖我西南空域　空軍升空廣播驅離

空軍司令部17日晚間表示，中午偵獲中共運8及殲10等型機，進入台灣西南空域，經我空中偵巡戰機適切應對，並實施廣播驅離後，共機立即飛離我防空識別區，目前狀況均正常。

共軍殲10再闖空域　空軍升空驅離

共軍殲10再闖空域　空軍升空驅離

共機頻闖防空識別區　空軍：越接近本島「越積極處置」

共機頻闖防空識別區　空軍：越接近本島「越積極處置」

高雄市長補選　林為洲盼本週確定

高雄市長補選　林為洲盼本週確定

共軍再闖西南空域　空軍升空驅離

共軍再闖西南空域　空軍升空驅離

關鍵字：

林為洲共機

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

郭碧婷「挺6個月大肚」懷孕了！身份證還是單身

慎入！26歲男植髮後頭皮如「長滿蟲卵」

嚇歪！爬山見樹幹壓著「發紺腐爛腳趾」

蝦子染疫確診！「十足目虹彩病毒」侵台　70萬尾蝦隻遭限制移動

《慾罷不能》玩咖情侶檔分手了

信義區正妹跌出長輩　IG找到了

去燒肉吃到飽怎回本？　神人曝三個重點：吃到經理發抖

爸媽搭客運北上打來報平安！女兒下秒接噩耗毛翻

爬山驚見七星劍插地板！網看完毛炸

路邊「2000萬法拉利458」大咖車主是他！

怕小鬼搶飯碗！KID爆鏡頭外玩到翻臉

「鬼峮戀」小鬼首發聲…釣出楊丞琳！

峮峮死會！直擊小鬼「潛入香閨秘戀」

誆買太空梭去少龍的星球！「仙女班」200處女慘淪性奴

沙發睡死！她被貓媽當產檯秒嚇醒

更多

最夯影音

更多
時尚達人號召30人北車改造街友　把他「變成型男」重拾自信笑顏

時尚達人號召30人北車改造街友　把他「變成型男」重拾自信笑顏
李佳穎大口吃甕缸雞好療癒　KID讚她懂吃「拿龍蝦的頭熬湯」

李佳穎大口吃甕缸雞好療癒　KID讚她懂吃「拿龍蝦的頭熬湯」

陳喬恩視訊男友甜喊「寶貝」！　和寵物對話「疊字猛撒嬌」

陳喬恩視訊男友甜喊「寶貝」！　和寵物對話「疊字猛撒嬌」

影片曝光！中正紀念堂隨機砍人　老婦菜刀狂揮追擊路人...1女受傷

影片曝光！中正紀念堂隨機砍人　老婦菜刀狂揮追擊路人...1女受傷

日本爸綁頭巾扮師傅只服務兒子　家庭式10元迴轉壽司鋪限定開張

日本爸綁頭巾扮師傅只服務兒子　家庭式10元迴轉壽司鋪限定開張

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面