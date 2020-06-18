共機半年11度犯台！林為洲一句「誰該負責？」　網友超傻眼

▲中共運8戰機。（示意圖／國防部提供）

記者黃巈禾／台北報導

空軍司令部17日中午偵獲中共運8及殲10等型機，進入台灣西南空域，經我空中偵巡戰機適切應對，並實施廣播驅離後，共機立即飛離我防空識別區，這也是今年以來，共機第11度現蹤台灣鄰近空域。國民黨立委林為洲在臉書一句「誰該負責？」，讓網友超傻眼。

林為洲在臉書直言，兩岸緊張，誰該負責？這是要怎樣「國家統一前」？嚴厲譴責。貼文一出，網友紛紛留言「委員要嚴厲的譴責與抗議～院會要求國防部長報告並有積極作為」、「執政黨沒作為，只會炮轟在野黨，沒擔當啦！」、「中共從不放棄武力犯台，難道是我們的問題？」

還有網友說「立委只出一張嘴！」林為洲則說「我不是國防部長」，其他網友則回「就算你是國民部長，你敢抗議大陸嗎？」、「應該說是國民黨只敢在台灣出一張嘴，面對大陸連屁都不敢放一個」。

根據國防部公開訊息，共機17日是第11度現蹤台灣鄰近空域，前10次分別為1月23日的空警500、轟6等；2月9日殲11、空警500、轟6等；2月10日轟6等；2月28日轟6等；3月16日空警500、殲11等；4月10日轟6、空警500、殲11等；5月9日運8等；6月9日蘇愷30等；6月12日運8等；以及6月16日殲10等。

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