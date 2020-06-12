國台辦批修憲委員會「台獨」　陸委會：對岸無權置喙





▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

立法院將在下個會期協商成立「修憲委員會」，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天（12日）警告，「台獨分子必須懸崖勒馬，膽敢以身試法，必遭嚴懲。」對此，陸委會傍晚回應稱，該委員會旨在推動攸關人民權利的各項憲政改革議題，係我方內部事務，中共無權置喙干涉。

陸委會首先強調，政府兩岸政策立場一貫。同時，憲政體制的優化是民主國家的常態，社會各界均有各種看法，尚待凝聚共識，並經修憲嚴謹程序推動。





▲大陸國台辦新聞局副局長、發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳政錄攝）

陸委會說，立法院成立「修憲委員會」，推動攸關人民權利的各項憲政改革議題，係我內部事務，中共無權置喙干涉；中共極權體制唯有真正瞭解民主的意義、尊重民意多元意見表達、進行政治革新，方有助於兩岸關係正向發展。

據了解，總統蔡英文在520就職演說中提到，立法院即將成立修憲委員會，提供一個平台，讓攸關政府制度、以及人民權利的各項憲政體制改革議題，能夠被充分對話、形成共識。立法院長游錫堃也表示，將在下會期開始，協商成立「修憲委員會」，既符合各界期望，期盼各黨團及全體委員能夠理性對話，謀求朝野及全民修憲之最大共識。

但在日前民進黨立委蔡易餘曾提案，擬將憲法、兩岸人民關係條例中「國家統一」相關文字去除，在當時引發朝野討論後，面對「修憲委員會」協商成立在即，大陸外交部發言人朱鳳蓮今天在應詢時，對相關情況表達陸方看法。

對於民進黨政府以及部分人士提出修憲、正名一事，朱鳳蓮說，近一段時間，民進黨當局加緊勾連外部勢力破壞台海和平穩定，不斷挑動兩岸對立對抗，導致兩岸關係更趨複雜嚴峻。島內一小撮台獨分裂勢力利令智昏，藉機生事，大肆鼓噪並加緊推動一系列謀獨活動，企圖把兩岸關係推向危險邊緣，把台灣民眾推向災難深淵。

►越想越不對勁！OL 賺翻啦