　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

國台辦批修憲委員會「台獨」　陸委會：對岸無權置喙

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

立法院將在下個會期協商成立「修憲委員會」，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天（12日）警告，「台獨分子必須懸崖勒馬，膽敢以身試法，必遭嚴懲。」對此，陸委會傍晚回應稱，該委員會旨在推動攸關人民權利的各項憲政改革議題，係我方內部事務，中共無權置喙干涉。

陸委會首先強調，政府兩岸政策立場一貫。同時，憲政體制的優化是民主國家的常態，社會各界均有各種看法，尚待凝聚共識，並經修憲嚴謹程序推動。

▲▼大陸國台辦新聞局副局長、發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳政錄攝）

▲大陸國台辦新聞局副局長、發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳政錄攝）

陸委會說，立法院成立「修憲委員會」，推動攸關人民權利的各項憲政改革議題，係我內部事務，中共無權置喙干涉；中共極權體制唯有真正瞭解民主的意義、尊重民意多元意見表達、進行政治革新，方有助於兩岸關係正向發展。

據了解，總統蔡英文在520就職演說中提到，立法院即將成立修憲委員會，提供一個平台，讓攸關政府制度、以及人民權利的各項憲政體制改革議題，能夠被充分對話、形成共識。立法院長游錫堃也表示，將在下會期開始，協商成立「修憲委員會」，既符合各界期望，期盼各黨團及全體委員能夠理性對話，謀求朝野及全民修憲之最大共識。

但在日前民進黨立委蔡易餘曾提案，擬將憲法、兩岸人民關係條例中「國家統一」相關文字去除，在當時引發朝野討論後，面對「修憲委員會」協商成立在即，大陸外交部發言人朱鳳蓮今天在應詢時，對相關情況表達陸方看法。

對於民進黨政府以及部分人士提出修憲、正名一事，朱鳳蓮說，近一段時間，民進黨當局加緊勾連外部勢力破壞台海和平穩定，不斷挑動兩岸對立對抗，導致兩岸關係更趨複雜嚴峻。島內一小撮台獨分裂勢力利令智昏，藉機生事，大肆鼓噪並加緊推動一系列謀獨活動，企圖把兩岸關係推向危險邊緣，把台灣民眾推向災難深淵。

►越想越不對勁！OL 賺翻啦

ET快訊
「0暴力」大甲媽史上首次！通過民生地下道　鞭炮炸傷2警1男
埔里女警正到爆！違規男多次「要LINE、電話」　她答應了…給
父女上郵局提領現金800萬　行員怕怕…老翁：是你們利息太低啦
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

他長期酗酒患罕見疾病！頸肩脂肪團塊「推成米其林」　全球僅約400例　

國台辦批修憲委員會「台獨」　陸委會：對岸無權置喙

國泰航空4個月虧損45億港元　今日申請「保就業」料領6.8億港元！

國泰航空5月載客量下跌99.4%　平均一天只載600人

北京連2日增「3例源頭不明」患者！網傳1人曾隱匿行程…官方否認了

中國研究員解放軍背景曝光！　美國FBI直衝機場逮捕

電線桿只離60公分！　爸陽台吹風遭電擊「坐地死亡」...兒子在房內午休

北京一日再增2名本土病例！為同一研究中心同事…1人曾出差青島

陸媒：中印邊防部隊正進行多層次會談　將以更成熟方式處理局勢

善良妹花450塊「號碼全中」抱走3300萬　衝去領獎…她掉地獄：我要報警！

王少偉點頭認了「喜歡謝忻」！　手機私藏她「性感照」…女方爸媽等提親

老柴犬遭奶奶綁繩拿掃把狂毆！頭蓋骨裂開「滿臉血歪頭」命危

新竹超狂火鍋憑身分證免費吃肉 小熊造型湯頭＋大肉片好過癮！

51歲伊能靜平板支撐2分鐘！　婆婆一旁數到112...快缺氧XD

李千那情斷交往6年ECHO！　「感情昇華到像家人」

婆婆逼喪夫媳婦「簽放棄保險金」　一連串可憐理由...怒了!!!

徐乃麟「大炮→慈父」：從沒打過小孩！　笑稱「被電視汙名化」秒被打臉...「你罵過我！」

輪椅夫妻要求插隊看診不想等　醫護被罵哭仍全程安慰：辛苦了

總價5億！99輛超跑送行「施爸爸」　全台唯一黑牛王現身...望走得風光

下周油價將連7漲！　專家預估95汽油創「3個月新高」

他長期酗酒患罕見疾病！頸肩脂肪團塊「推成米其林」　全球僅約400例　

國台辦批修憲委員會「台獨」　陸委會：對岸無權置喙

國泰航空4個月虧損45億港元　今日申請「保就業」料領6.8億港元！

國泰航空5月載客量下跌99.4%　平均一天只載600人

北京連2日增「3例源頭不明」患者！網傳1人曾隱匿行程…官方否認了

中國研究員解放軍背景曝光！　美國FBI直衝機場逮捕

電線桿只離60公分！　爸陽台吹風遭電擊「坐地死亡」...兒子在房內午休

北京一日再增2名本土病例！為同一研究中心同事…1人曾出差青島

陸媒：中印邊防部隊正進行多層次會談　將以更成熟方式處理局勢

善良妹花450塊「號碼全中」抱走3300萬　衝去領獎…她掉地獄：我要報警！

好美里沙灘驚見死亡鯨豚　嘉義地區今年第5起鯨豚死亡案件

袁艾菲加「秘密武器」輕鬆端好菜　GIGI試吃大讚：根本餐廳等級

全國首例　台東市富岡漁港貨船碼頭船席招租

吳鳳科大宣信國小攜手合作抗腸病毒　27對祖孫大跳洗手健康操

新竹「鐵道建築結構展」 體驗日治時期鐵路倉庫之美

鼠蹊部疼痛跛腳小心是「骨骺板滑脫」　肥胖為主因：易骨壞死及關節炎

「0暴力」大甲媽史上首次！白天通過民生地下道　鞭炮炸傷2警1男

盧秀燕、王令麟聯手拚經濟　台中農產大禮包千組秒殺緊急追加

通姦除罪救了外遇妻！離婚7個月為小王生子判拘役　二審撤銷改免訴

日綜藝天王小淳「迎二女兒誕生」　狂讚：超級可愛的啦！

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

大陸熱門新聞

他被藍牙耳機炸暈了！

少女與「爸爸」產1子…又和「兒子」生龍鳳胎

女大生亂刀狂刺2位室友！校園霸凌引爆殺機

剪刀肢解12歲女兒！　單親媽家中做「人腦麻辣鍋」

善良妹中3300萬卻发現彩券是P的

美國確診破200萬、死亡超11萬！胡錫進發文嗆川普

白人男街頭挑釁亞裔！下秒遭一拳KO昏迷

孕婦大出血！救護車被故意擋路

男大生聽到開門聲「箭步衝上」捅死爸！

捷克議長訪台！中方「表示強烈不滿」

5歲男童白天遭爆頭亡！兇手才6歲

刷禮物看哪都行！駕駛直播性侵過程　

北京新增1名本土病例！近2週無出京史

男肚痛照X光「一條完整吳郭魚」　取出腐爛發臭護士狂吐

更多熱門

相關新聞

突襲行政院案逆轉有罪　律團聲請釋憲

突襲行政院案逆轉有罪　律團聲請釋憲

太陽花學運的抗議民眾在當年3月23日突襲行政院，遭警方強制驅離爆發濺血事件，有多人遭追訴，高院二審將學運領袖魏揚等17人判決有罪。魏揚等人不滿，除了提出上訴以外，更在12日遞狀要求法院停止審理，並將本案涉及的刑法153條，聲請大法官會議解釋。

杜汶澤：現在逃亡是為了公義

杜汶澤：現在逃亡是為了公義

游錫堃：台美關係充滿無限可能

游錫堃：台美關係充滿無限可能

國台辦回應立院修憲委員會

國台辦回應立院修憲委員會

游錫堃：盼台加共同對抗中共威脅

游錫堃：盼台加共同對抗中共威脅

關鍵字：

兩岸修憲委員會立法院台獨國台辦陸委會

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

追不到女神…男找6惡煞把她押上山「打斷牙＋性侵」

狂野正妹攻頂雪山「脫到剩丁字褲」！蜜桃翹屁全露出

MOMO唱現場！韓網：太衝擊

淡水高中生遭霸凌！帶刀報復失控了

26歲男偶像「猥褻騎上70歲阿嬤」！她拼死反抗受重傷

Keanna許允樂東區被酒店經紀搭訕

璟宣離婚7年「首度公開前夫身分」

隋棠品牌洋裝爆抄襲！拿出設計原稿圖說清楚

遭演藝圈封殺後消失　夏禕再捲學校宣傳糾紛

他被藍牙耳機炸暈了！

少女與「爸爸」產1子…又和「兒子」生龍鳳胎

吳夢夢拍完3題材！現身PTT曝下步考慮整型

影／王浩宇「收到2顆子彈」：受死亡威脅

嫁向佐9個月結婚登記卡關！郭碧婷突發文

準鸚鵡一路向北！2地區大雨來襲

更多

最夯影音

更多
王少偉點頭認了「喜歡謝忻」！　手機私藏她「性感照」…女方爸媽等提親

王少偉點頭認了「喜歡謝忻」！　手機私藏她「性感照」…女方爸媽等提親
老柴犬遭奶奶綁繩拿掃把狂毆！頭蓋骨裂開「滿臉血歪頭」命危

老柴犬遭奶奶綁繩拿掃把狂毆！頭蓋骨裂開「滿臉血歪頭」命危

新竹超狂火鍋憑身分證免費吃肉 小熊造型湯頭＋大肉片好過癮！

新竹超狂火鍋憑身分證免費吃肉 小熊造型湯頭＋大肉片好過癮！

51歲伊能靜平板支撐2分鐘！　婆婆一旁數到112...快缺氧XD

51歲伊能靜平板支撐2分鐘！　婆婆一旁數到112...快缺氧XD

李千那情斷交往6年ECHO！　「感情昇華到像家人」

李千那情斷交往6年ECHO！　「感情昇華到像家人」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面