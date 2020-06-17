「別在老百姓傷口上灑鹽」　國民黨批台電、經濟部：應凍漲夏季電價

記者楊蕓／台北報導

新冠肺炎疫情趨緩，行政院7月將推出「三倍券」振興經濟。立法院國民黨團17日召開記者會，除了呼籲三倍券應提前至端午連假發放，也公開要求經濟部、台電相關單位凍漲夏季電價，以免造成商家、中小企業及百姓的負擔雪上加霜。

▲國民黨團召開「搶救失業率 振興提前上路 夏季電價凍漲」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

國民黨團書記長蔣萬安表示，政院已經拍板三倍券發放方案，卻要等到七月中才上路，並要行庫業者配合加碼，讓民眾累積期待一次報復性消費，「會不會太一廂情願？」他認為，商家還要苦撐一個月，被迫提出很多優惠搶商機，但現在失業潮、無薪假、裁員仍不斷發生，三倍券應要提前至端午連假期間發放。

蔣萬安表示，每年6到9月執行夏季電價，一般住家平均電價291度，夏季月會達408度，平均電費會比非夏季多出410元左右，對百姓、餐廳商家都是沉重負擔。然而，很多餐廳老闆都在反映，夏天到了好不容易疫情趨緩，人潮變多，餐廳也會有更多用電，政府卻還是比照過去實施夏季電價，對他們負擔雪上加霜，要求經部、台電相關單位應苦民所苦，暫緩夏季電價，減輕民眾、業者的負擔。

立委鄭麗文也表示，今年二月起全球油價暴跌，當時就提醒經濟部是否調整電價，並暫停夏日電價，即使國內已經解封，但多少供應鏈鍛鍊、中小企業到現在仍毫無客戶，電價是一大負擔。

對於經濟部稱為了打電價折扣，台電要付出一、兩百億代價，鄭麗文批評，台電減少多少成本？應該算給大家看，也應該配合政府幫助商家企業，成本降低還不願意幫忙，簡直一毛不拔，「不過是卑微的要求，不是要免電價，只是不要漲價而已，這是在老百姓傷口灑鹽，還有良心漲價？」

鄭麗文最後更酸說，恭喜沈榮津高升當行政院副院長，但他在經濟部長任內紓困振興一塌糊塗，完全沒把老百姓的痛苦放在心上，「他心裡裝蘇貞昌就裝不下，哪有空間放老百姓啊？眼睛裡只看到蘇貞昌的喜怒哀樂，看蘇貞昌想要什麼就趕快全力配合，現在可以高升就恭喜他，但老百姓的日子還很難過。」

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