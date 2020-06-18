分店多卻不顯眼！他納悶「清心都誰在買？」　網曝4飲料無敵

▲1987年創立的清心福全是手搖飲料店老牌霸主。（圖／翻攝清心福全粉絲團）

記者黃君瀚／綜合報導

手搖飲料店清心福全分店數超過900家，可說是台灣長青的茶飲之王，不過近日有網友好奇，清心店面裝潢不太顯眼，價位也沒特別便宜，身邊友人平時很少光顧，那到底都是誰在買？該文釣出飲料達人解答，他曝4種招牌品項和點法，直言「沒有對手」！

網友16日晚間在PTT發文，表示本來打定主意「戒飲料」，結果一到晚上就忍不住了，剛好附近還在營業的手搖杯店家就剩清心。他看了菜單心裡納悶，產品價位跟一般連鎖飲料店差不多，可身邊朋友似乎都滿少來買，再加上店面裝潢不太顯眼，經過很常沒注意到它的存在，「但清心卻還是有很多家分店，那麼他們的主要客群是誰？」

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該文釣出飲料達人解答，直呼清心屬性是「惦惦吃三碗公」，走低調賺錢風格，他同時列舉4種招牌品項，第一是珍珠奶茶，建議點微糖、少冰，「沒有對手」；第二是翡翠烏龍，一樣建議微糖、少冰，「無糖茶喝膩，這個很適合」；第三是多多綠茶，建議無糖、少冰，「不用講了吧，國民款」；第四是布丁（珍珠）奶茶，建議微糖、少冰，「便宜好喝」！

文章貼出後，不少網友紛紛推薦最愛的私房飲料，「清心的奶香烏龍跟優多綠確實不錯」、「每次都點隱藏版 （蜂蜜普洱珍珠奶茶）」、「珍珠奶綠半糖微冰=天下無雙」、「清心要喝高山茶，比烏綠好喝幾百倍，不是每間店都有的」、「清心是強在烏龍綠」。

此外，也有些網友提醒清心買飲料的眉角，「老牌子不夠潮，當然冰塊有些店真的偏多」、「清心各店（品質）差異超大」、「有些店員去冰、微冰、少冰都跟正常冰一樣」、「清心珍奶很吃店家，跟玩俄羅斯輪盤一樣。」