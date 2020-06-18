去燒肉吃到飽怎回本？　神人曝「三個重點」：經理沒氣到發抖，我輸你

▲神人說，要點最貴的豬雪花，沒有就點梅花或里肌，不要點最便宜的五花肉。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

記者陳俊宏／綜合報導

有網友分享「一個人吃燒肉有多邊緣」的用餐心得，引發熱烈討論。對此，有人翻出「燒肉吃到飽回本」的神文，建議原PO「你下次可以選吃到飽的！」而該神文提到3個重點，「1、水分，2、油分，3、吃到經理發抖或是隔壁桌很想吐。」

原PO近日在PTT說，打電話到燒肉店訂位，女店員聽到他一個人就笑說，「一個人直接過來就好」；他到店內後點了雙人餐，「女店員：『我們白飯可以無限續唷，吃不夠跟我們說』，然後她又笑了一聲。」

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原PO說，被排在最邊緣的靠窗位置，「旁邊是牆壁已經夠可憐了，是在笑O小…我自己一個來，自己烤、自己弄水、自己用雞湯，還要收10%服務費。」

▼神人表示，肉烤老一點，油水會比較少。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

對此，有人分享4年前「燒肉吃到飽回本起手式怎麼點」的神文，「建議你下次可以選吃到飽的。」該文提到，不要點店員一開始就問的「基本盤」，因這些食材早就擺好放冰箱，並提出三個重點，1、水分，2、油分，3、吃到經理發抖或是隔壁桌很想吐。

神人說，先講水分，汽水絕對不能喝，但適量飲用清淡飲品可讓你吃更多肉，所以喝紅茶或檸檬水就好；再來是油分，有些人說一坐下來先來個10盤豬大腸，「我說這是錯的，豬大腸貴雖貴，但只會造成你噁心想吐。為什麼？我吃到第7盤就吐了，所以我們把豬大腸回本心法直接丟掉。」

▼神人提醒，「豬大腸貴雖貴，但只會造成你噁心想吐。」（圖／資料照／記者周宸亘攝）

文章提到，自己不吃牛，先來個10盤雙人份最貴的豬雪花，沒有就點梅花或里肌，不要點最便宜的五花肉，並向服務生要一個空鍋；之後到廁所抽吸油面紙，因一個人吃，所以桌面很大，吸油面紙擺滿桌子，「肉來了烤老一點，油水會比較少，然後鋪上去紙上，再蓋兩層吸油紙，開始吸剩餘油水。不要笨到用手壓浪費時間，把肉盤壓上去就行，這樣才有時間烤肉。」

神人表示，「就這樣，油解決了，水也解決了，雖然肉很老又乾澀難吃，但你是來吃回本，不是來吃好吃的，懂？」之後拿空鍋挖30球冰淇淋，但冰死人的東西很難入口，拿回來煮就對了，煮個5分鐘全部融化喝掉，就當作是2000元，「經理沒氣到發抖，還是隔壁桌沒吐，我輸你。1、2、3都搞定了，哥到了燒烤店就是神。」