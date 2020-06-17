南北韓若開戰…網揭露「台灣尷尬處境」：等大國收割韭菜





▲ 北韓釋出炸毀開城工業區內的南北聯合辦事處的瞬間照。（圖／路透）

實習記者羅明輝／綜合報導

北韓16日下午炸毀位於開城工業區內的兩韓聯合辦事處，今（17）日更透過官媒釋出兩韓聯辦「爆炸瞬間」高清照，同時宣布將在黃海展開軍事演習等更進一步的軍事計劃，朝鮮半島局勢急速惡化。對此，就有網友在PTT發文詢問，「如果南北韓最後打起來，那麼東亞局勢會有什麼改變？」

有網友在網路論壇「PTT」發文表示，「南韓說北韓炸毀他們的聯絡辦事處 彷彿見到狼煙升起、戰嚎四鳴」，讓他直呼「金與正『真的好兇』」。這樣的局勢讓他忍不住好奇，若南北韓就這樣打起來了，會對東亞局勢帶來什麼樣的變化？

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▲位於北韓開城工業區內的南北聯合辦事處遭炸毀。（圖／路透）



PO文曝光後引網熱議，網友紛紛留言回應，「就打起來啊」「台灣大概還是隔岸觀火，沒有介入空間」、「朝鮮是跟美國叫牌，韓國只是替代品而已」、「美俄中日：自己玩不如一起玩」、「開打的話，那就等大國收割韭菜了」、「當年韓戰中國那種戰法已經無用了」、「金小妹說到做到」、「中共打北韓牌，川普等著接招吧」。

據悉，北韓領導人金正恩胞妹金與正先前放話要將象徵和平的「兩韓聯辦」坍成一片廢墟，北韓隨即在16日炸毀兩韓聯辦。對此，南韓青瓦台當天下午緊急召開國家安全保障會議（NSC），南韓聯合參謀本部作戰部長全東震（音譯）也在今日召開國防部緊急談話會議。

「如果北韓真付諸行動，則將要承擔相對代價。」全東鎮痛批，北韓這項舉動破壞兩韓20多年來努力發展的和平關係，他更直言「我方一直24小時嚴密監視北韓軍隊，維持堅韌的軍事警備態勢，致力於危機管理，以維持安穩局勢，阻止任何軍事危機。

▼金正恩胞妹金與正。（圖／路透社）

