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最爽打工！大學生激推「超涼職缺」做到畢業　過來人認證：賺了快20萬

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▲辦公室,米蟲,肥貓,偷懶,摸魚。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／周亭瑋報導

為了賺取生活費或增加社會歷練，許多大學生都趁課餘時間打工，當然也會互相分享CP值高的工作，一名網友在學校處室打雜，平常除了跑公文，根本沒有什麼事要處理，還能吹冷氣爽領薪水，而不少過來人也認證此事。

網友在PTT女板提到，他目前在學校處室打雜，只要跑個公文，其餘時間就是坐在那滑手機、寫作業，「因為我待的又是那種根本沒什麼事的辦公室，想當然爾我也沒什麼事，學校根本是在當散財童子，慷慨發錢給我吧！」

請繼續往下閱讀...

他直言，這是他打過最爽的工，「畢業前我都要佔著這個茅坑嘿嘿嘿，你有打過什麼很爽很涼的工，當過什麼薪水小偷嗎？」

▲最爽打工！大學生激推「超涼職缺」想做到畢業　過來人認證：賺了快20萬。（圖／翻攝自PTT）

▲網友經驗談。（圖／翻攝自PTT）

po文引來熱烈回響，鄉民紛紛表示，「我打過一個工，就坐在那裡，開電腦上網，那時還沒PTT」、「當律師表哥上訴代理人，在法庭都沒說到話，5000/小時」、「年輕時候涼，以後撿角機率大」、「科博館跟公家機關」、「租書店+1，可惜時薪好低」。

另外，有相同經驗的網友也說，「一樣在學校打工...有夠涼，還每天有東西吃」、「學校打工...監考，可以吹冷氣就是爽」、「也是學校處室，同是送公文，印印資料，很忙的時候忙到翻天，沒事就滑手機很涼，一個月做50小時，做到畢業XD」、「打過最爽的工也是校內，管考場秩序，涼涼的...錢也比校外打工多」、「學校圖書館工讀生，沒事就看書」、「當指導老師的TA跟RA，三學期一個月平均做不到6小時，月領6千」、「之前學校打工，超涼的瘋狂滑PTT，然後大學賺了快20萬，不過當然跟我班排很多有關啦」

ET快訊
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