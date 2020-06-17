金門「砲彈鋼刀」何時斷貨？　網曝暗黑真相：都是噱頭

▲金門菜刀據說是「砲彈菜刀」。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者任珈萱／綜合報導

金門的「砲彈菜刀」是特產之一，是由八二三炮戰期間解放軍砲擊金門的砲彈彈片、彈頭所製造。就有網友在PTT問卦，「一顆彈殼可以製成40～60把菜刀，至今尚未用完，那金門菜刀的砲彈什麼時候會用完？」，貼文一出，隨即引起網友討論。

有網友在PTT PO文指出，「1958年至1979年之間，解放軍使用榴彈和砲宣彈砲擊金門，20年間有超過100萬枚砲彈落在金門」。而金門菜刀是金門縣的特產之一，是使用八二三炮戰期間中國人民解放軍砲擊金門的砲彈彈片、彈頭所製造，因菜刀鋒利耐用而著名，所以又稱砲彈鋼刀。這讓他不禁好奇問卦，「，一顆彈殼可以製成40～60把菜刀，因此這些砲彈至今尚未用完。那金門菜刀的砲彈什麼時候會用完？」

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▲網友好奇問卦，金門菜刀的砲彈什麼時候會用完。（圖／翻攝自PTT）

貼文掀起網友熱議，「跟沙威瑪一樣」、「菜刀小精靈表示：....」、「9跟石油一樣， 一直說50年用完 ，永遠用8完」、「等石油用完再來煩惱爆砲彈用完吧」、「知道什麼是文創嗎？就是編故事加價賣」。

不過也有網友表示，「聽說早就用完，現在都進口ㄉ」、「應該早就用完了，現在的菜刀說不定還是哪邊進口來的」、「之前看示範好像也有水果刀」、「其實很多菜刀是台灣生產運過去賣的」、「金門人朋友說古早的砲彈早就用完了，現在都是噱頭」。